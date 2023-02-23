 

Во Франции «одержимый дьяволом» школьник убил учительницу

23.02.2023, 6:09, Разное
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Во Франции 16-летний школьник зарезал ножом учительницу испанского языка во время урока.

Убийство произошло утром 22 февраля в городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции, в частной католической школе. Во время урока испанского языка подросток ударил преподавателя ножом в грудь, сообщил источник Mirror, знакомый с ходом расследования.

Один из учеников рассказал журналистам, что нападавший поднялся со своего места во время урока, при этом в руке у него был нож длиной около 10 см, спрятанный между листами бумаги. По словам школьника, злоумышленник запер дверь и набросился на учителя, после чего вышел из класса и ушел в соседний кабинет.

Как пишут местные СМИ, приехавшие врачи «скорой помощи» не смогли спасти педагога, женщина умерла от остановки сердца. Нападавшего арестовали.

Во время задержания подросток произносил бессвязный набор слов и повторял, что «одержим дьяволом», утверждает источник Mirror, знакомый с деталями расследования. По его словам, у ученика могли быть проблемы с психическим здоровьем, ранее он не попадал в полицию.

Имена погибшей и нападавшего не раскрываются. Le Monde пишет, что учительнице было 52 года. Также издание отмечает, что версия о террористической атаке не рассматривается.

Министр образования Франции Пап Ндьяй выехал на место происшествия, выразив в твиттере соболезнования семье, коллегам и ученикам погибшего педагога.

Представитель французского правительства Оливье Верран заявил на пресс-конференции, что в связи с инцидентом кабмин окажет поддержку педагогам по всей стране.


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