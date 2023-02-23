 

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер раскритиковал Зеленского за отнятые права венгров

23.02.2023, 5:06, Новости дня
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Действия президента Украины Владимира Зеленского не заслуживают аплодисментов, сообщил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

На встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе глава правительства Венгрии Виктор Орбан в отличие от других участников не стал аплодировать Зеленскому. Менцера спросили, «будет ли он аплодировать» президенту Украины.

Менцер заявил, что мог бы, если бы Зеленский «восстановил отнятые права венгров в Закарпатье», но «ожидания этого минимальны», передает ТАСС со ссылкой на Telex.

Напомним, власти Венгрии возмутились из-за массовой мобилизации в Закарпатье, где проживает множество венгров. Совет Европы после жалоб Венгрии и Румынии на Киев решил обратиться в Венецианскую комиссию по поводу притеснений нацменьшинств на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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