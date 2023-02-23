Госсекретарь МИД Венгрии Менцер раскритиковал Зеленского за отнятые права венгров
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Действия президента Украины Владимира Зеленского не заслуживают аплодисментов, сообщил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
На встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе глава правительства Венгрии Виктор Орбан в отличие от других участников не стал аплодировать Зеленскому. Менцера спросили, «будет ли он аплодировать» президенту Украины.
Менцер заявил, что мог бы, если бы Зеленский «восстановил отнятые права венгров в Закарпатье», но «ожидания этого минимальны», передает ТАСС со ссылкой на Telex.
Напомним, власти Венгрии возмутились из-за массовой мобилизации в Закарпатье, где проживает множество венгров. Совет Европы после жалоб Венгрии и Румынии на Киев решил обратиться в Венецианскую комиссию по поводу притеснений нацменьшинств на Украине.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет