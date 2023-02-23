Над австралийской деревней прошел рыбный дождь

Жители небольшого австралийского городка Ладжаману были вынуждены укрыться от ливня, который кроме воды принес с собой рыбу, причем некоторые из них были еще живыми.

Жители отдаленного города удивились, когда во время недавнего шторма живая рыба «посыпалась с неба». Член местного совета Эндрю Джонсон Япананга сказал, что некоторые рыбы были живыми, когда они падали, размером по крайней мере с два пальца.

– Некоторые все еще болтаются в сообществе в луже воды, – рассказал он ABC. – Мы видели, как некоторые свободно падали на землю. А некоторые падают на крышу. Это была самая удивительная вещь, которую мы когда-либо видели. Дети собирают их и хранят в бутылке или банке.

Лайаману уже подвергался рыбной бомбардировке в 2010 году. Тогда поступали сообщения о падении окуней с облаков. Есть и другие сообщения о том же самом в 2004 году, середине 1980-х и 1974 году.

Эксперты по погоде считают, что это вызвано тем, что водоемы вместе с рыбой, засасываются в штормы мощными восходящими потоками. Затем штормы могут преодолевать сотни километров, прежде чем рассеяться и сбросить рыбу на тех, кто окажется внизу.

Местные жители считают это явление Божьим благословением, хотя оно характерно не только для Ладжаману. Аналогичный инцидент был зарегистрирован в 2020 году в Йове, другом городке за тысячи километров от Ладжаману.

Ихтиолог из музея Квинсленда Джефф Джонсон сказал, что недавно упавшая рыба была окунем.

– Это относительно крупная рыба, и ее нельзя вытащить из воды и долго держать в небе, – сказал он ABC. – Но очевидно, что именно это и произошло.