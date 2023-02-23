Сложная фигура на скользкой дорожке

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко обвинил судей в предвзятости и намекнул на смену гражданства спортсменами.

В нашем ледовом королевстве давно не случалось чего-то эдакого. После отстранения наших мастериц и мастеров от международных стартов мы забыли про интриги и скандалы, которыми так славится коньковое сообщество. История с допингом-недопингом Камилы Валиевой тянется уже второй год и порядком всех утомила. Болельщики обсуждают вокальный дебют Алины Загитовой; смотрят и комментируют новую ведущую «Динамо-ТВ» Евгению Медведеву; спорят, кто красивее: возлюбленный Алены Косторной или бойфренд Саши Трусовой… А где спорт? А он нынче никому особо не интересен. Вот и чемпионат РФ среди юниоров, прошедший фактически при пустых трибунах, наверняка потерялся бы в информационном пространстве.

Однако Евгений Плющенко, недовольный его итогами, рубанул так, что услышали даже в Европе.

Что же случилось? А случился проигрыш учениц Евгения Викторовича и его частной спортивной школы «Ангелы Плющенко». Вероника Жилина и Софья Титова заняли 2-е и 4-е место соответственно. По мнению многих (если не всех уважаемых специалистов), результаты соревнований не вызвали никаких подозрений и вопросов. Но Плющенко, не умеющий признавать поражения еще с тех пор, как сам выступал, взорвался и выпустил три «ангельские» стрелы.

Первая полетела в судей:

ЦИТАТАЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО:

«Моим спортсменам, делающим элементы «ультра-си», почему-то ставят низкие баллы. То есть добавляют арбитры мало, а прыжки-то отличные. Если бы их делал кто-то другой, давали бы совершенно другие оценки. Я смотрел распечатки результатов — на порядок выше у остальных. У моих, если есть какие-то ребра, их сразу видят. У других спортсменов не видят. И так на протяжении нескольких сезонов… Я общался с рефери, с федерацией. Говорю: смотрите, вы строго меня судите. Почему? Вы судите всех одинаково. Мы же за справедливость? За справедливость. Предупреждаю до соревнований, напоминаю. Ну, федерация отвечает: все нормально будет. И опять нет, и опять, и опять…»

И загорелся костерок. И не потому, что Плющенко нарушил кодекс, требующий от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады», а потому, что попер (и не в первый раз) против системы. Забавно, что некоторые товарищи обратили внимание на то, что расстроенного донельзя тренера Евгения поддержала сама Татьяна Тарасова. Но эмоциональная Татьяна Анатольевна, на мой взгляд, просто согласилась с Плющенко по части российского арбитража в целом. Судите сами.

Татьяна Тарасова. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ЦИТАТАТАТЬЯНА ТАРАСОВА:

«То есть назначать судей, которые никогда не катались, можно. А критиковать их нельзя? Я не вижу причин наказывать Женю. Никаких этических норм он не нарушал. К его труду нужно относиться уважительно. Он очень хорошо работает, у него отличная группа. Наши судьи умеют карать, а восхищаться, выставляя оценки, не могут. По большей части они некомпетентные и злые люди…»

О том, что фигуристок Плющенко засудили, заметьте, ни слова. Плющенко, собственно, никто и не наказывал (по крайней мере, пока), а почетный вице-президент ISU Александр Лакерник назвал российских судей «самыми образованными в мире» и отметил, что «они ставят, в целом, правильные оценки, хотя иногда и ошибаются».

Главный же тренер сборной страны Елена Чайковская высказалась спокойно и без истерик: «К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. И в произвольной наверстать упущенное было уже сложно. Никакой предвзятости со стороны судейства нет».

Ирина Роднина. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Еще короче и яснее прокомментировала ситуацию трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина:

«Что значит, не понравилось судейство? Может не понравиться цвет волос… Нравится или нет — это вкусовщина».

И здесь с депутатом Госдумы трудно не согласиться. Фигурное катание — вид абсолютно субъективный. Это в футболе одна команда может отбиваться всю игру, а потом забить «дурачка» и победить. То есть мяч катали плохо, но результат — на табло. И хоть ты застрелись. В фигурных же постановках всё совсем не очевидно. Даже при новой системе судейства техническая составляющая зависит от человеческого фактора. Потому и в художественной гимнастике, и в синхронном плавании, и прыжках в воду, и в других «оценочных» видах спорта регулярно возникают споры. Ведь у людей за мониторами и пультами свой взгляд на трюки и фокусы. Вы еще не забыли мощнейший шум после победы израильской «художницы» Линой Ашрам на Играх в Токио?

Вероника Жилина, занявшая второе место на чемпионате РФ по фигурному катанию среди юниоров. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Поэтому рецепт на все времена один: надо не ныть, а выступать так, чтобы у судей не возникало никаких вопросов. Ну или просто не заниматься тогда этим спортом на серьезном уровне.

Но кто-то после провалов начинает впахивать еще сильнее, а кто-то ищет виноватых на стороне, чем только злит тех, от кого и зависит судьба медалей…

Впрочем, огромный резонанс вызвал второй пункт сурового спича Евгения Плющенко, который пригрозил походом «через Альпы»:

ЦИТАТАЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО:

«Мы пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Тех ребят, кого судят несправедливо. Бороться я уже устал. Если мои подопечные не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы пойдем туда, где мы нужны».

И это, как ни крути, серьезное заявление.

Кто-то считает, что разгневанный коуч просто шантажирует таким образом высокое начальство, пытаясь повлиять на судейство в свою пользу на будущих стартах. Однако лично я не вижу, что может помешать Плющенко осуществить задуманное. Он владелец частной школы, его ученики — люди свободные в своем выборе. Хотя даже приписка к государственному учреждению не препятствует уходу и смене гражданства. Крепостное право давно отменили. Был бы спрос, как говорится. А спрос есть.

Анастасия Губанова — чемпионка Европы по фигурному катанию 2023-го года. Фото: AP / TASS

К примеру, 20-летняя Анастасия Губанова, тренировавшаяся у Елены Буяновой в ЦСКА и у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, перешла в сборную Грузии в 2021 году, сменив спортивное гражданство, и выиграла золото на январском чемпионате Европы в Финляндии. Ее ровесница — Екатерина Куракова — выступает за Польшу уже четыре сезона и на том же самом первенстве чуть-чуть не дотянула до пьедестала.

В общем, нашим фигуристкам есть куда податься. Жена Плющенко — небезызвестная Яна Рудковская — мужа поддержала, развернуто пояснив их позицию:

Яна Рудковская. Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

ЦИТАТАЯНА РУДКОВСКАЯ:

«Мы бы и еще потерпели, но уже устали и дети, и родители. Мы ничего не просим, мы сами платим за свой лед, за костюмы детей, за программы, за проживания в комфортных условиях, за все их поездки на соревнования. Платит наша школа и наши спонсоры! Потому что мы частная организация, и нам не помогают! И мы за каждого ребенка до конца биться будем, за его победы и мечты».

Если отбросить некий пафос, то посыл понятен. К тому же не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, какое давление испытывает 40-летний тренер и от спонсоров, и прежде всего — от родителей, которые также вкладываются в свое чадо и требуют исключительно побед. Да и название академии («Ангелы Плющенко») обязывает взлетать выше всех, а не плестись за группой Этери Тутберидзе.

Кто-то удивится и скажет: да далось это золото юниорское!

Так ничего другого-то не осталось!

Взрослый да юниорский турниры, плюс внутренние этапы Гран-при. Ну и коммерческие старты (вроде Кубка Первого канала), где спортивный результат отходит на второй план. Беда еще и в том, что

отбор в главную команду страны фактически теряет сегодня смысл: международные форумы для нас закрыты. Посему переход в другую сборную может спасти карьеру. И, вполне вероятно, «плохое судейство» является для Плющенко лишь предлогом в его затее?

Хитростью он отличался всегда. Хотя в данном случае он более чем конкретен.

Евгений Плющенко. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вот его третий выстрел:

ЦИТАТА

ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО:

«Мне федерация говорит: ну уходите, ничего страшного. Здорово. Буду общаться с Минспортом, с ОКР. И хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот. Время сложное, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга, а у нас конфликт за конфликтом».

Очень хочется посмотреть, как Евгений Викторович будет преподносить скользкую тему и жаловаться президенту… Но сплачиваться в хорошем смысле слова действительно необходимо. Нынешняя изоляция — не повод пускать все на самотек и устраивать бардак в атлетических пенатах. Это касается не только фигурного катания. Убить интерес публики к и без того грустным внутренним национальным дуэлям — легко.

Растерять всех спортсменов очень просто. Разобраться же в давно существующих проблемах и создать интересные условия для соперничества в сегодняшних реалиях — куда труднее.

Но шевелиться в этом направлении давно пора. Иначе после снятия «блокады» (а это рано или поздно произойдет) есть риск остаться у разбитого ледового корыта…

Алина Горбачева — победительница чемпионата России-2023 года по фигурному катанию среди юниоров. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

…Чемпионат же РФ среди юниоров выиграла 15-летняя Алина Горбачева из Твери, которую тренирует 27-летняя Софья Федченко. И вот что она сказала:

«Лично мне в этом сезоне уже три разные страны предлагали принять Алину с хорошим финансированием и получением паспорта перед Олимпиадой. Политика политикой, но сильные спортсмены всегда были и будут нужны за границей».

Андрей Успенский,

корреспондент «Новой Газеты»

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