Антониу Гутерриш: Пора отступить от края пропасти

– Нападение России на Украину – это вызов краеугольным принципам и ценностям нашей многосторонней системы. Это оскорбление нашей коллективной совести. Это нарушение Устава ООН и международного права, – такими словами сегодня выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии специальной чрезвычайной сессии Генассамблеи по Украине.

– Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций, – процитировал Гутерриш Устав Организации.

Он вновь выразил поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Гуманитарные усилия ООН

Глава ООН подчеркнул, что с самого начала полномасштабного вторжения сотрудники ООН продолжали работать в Украине, 40 процентов населения которой сейчас нуждается в гуманитарной помощи.

ООН также тесно сотрудничает со странами, принявшими 8 миллионов украинских беженцев, напомнил Гутерриш.

На прошлой неделе ООН выступила с призывом к международному сообществу выделить 5,6 долларов на оказание помощи народу Украины.

– Даже в условиях жестокой войны мы продолжали работать и находить решения, используя согласованные, новаторские подходы, – сказал Генсек.

– В Мариуполе Организация Объединенных Наций помогла эвакуировать мирных жителей, оказавшихся в ловушке на металлургическом заводе «Азовсталь». Черноморская зерновая инициатива стала свидетельством того, что Украина и Россия могут укрепить глобальную продовольственную безопасность – при поддержке правительства Турции и Организации Объединенных Наций, – напомнил глава ООН.

Он отметил, что ООН прилагает все усилия к тому, чтобы устранить препятствия на пути реализации Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Организации Объединенных Наций и Российской Федерацией для облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Ядерная угроза

– За последний год мы не просто стали свидетелями страданий и опустошения. Становится все более очевидно, что может быть еще хуже. Возможные последствия нарастающего конфликта представляют собой явную, реальную опасность, – предупредил Гутерриш.

Он подчеркнул, что вокруг Запорожской АЭС – крупнейшего атомного объекта в Европе – продолжаются боевые действия. Генсек отметил усилия МАГАТЭ, представители которого работают со сторонами и пытаются обеспечить безопасность объекта.

– Требуется обеспечить безопасность всех украинских атомных электростанций, – заявил Генсек.

Он также напомнил об угрозе применения ядерного оружия.

– Так называемое тактическое применение ядерного оружия совершенно неприемлемо. Пора отступить от края пропасти, – сказал Гутерриш. – Война – это не решение. Война – это проблема.

Россия может остановить войну

Председатель Генеральной Ассамблеи Чаба Кереши также подчеркнул, что использование ядерного оружия неприемлемо и заявил, что в истории человечества началась новая глава: международному сообществу предстоит выбрать и решить, как восстановить утраченное доверие народов мира.

– Этот выбор поставит нас либо на путь солидарности и коллективной решимости отстаивать принципы Устава ООН, либо на путь агрессии, войны, нормализации нарушений международного права и краха глобальных действий, – сказал Кереши, обратившись к делагатам Генассамблеи на русском языке.

Напомнив, что Генеральная Ассамблея самым решительным образом осудила агрессию России против Украины, он обратился к лидерам и народу России.

Россия должна положить конец этому адскому кровопролитию

– Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание, – сказал Кереши.

– Россия может прекратить эту агрессию. Россия может положить конец войне, которую она же и развязала. Россия должна положить конец этому адскому кровопролитию, – заявил он.