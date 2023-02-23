Мнение: Лебедев остался без свободы слова

Новость, интересная всем старым ЖЖ-стам: Ютуб заблокировал канал Артемия Лебедева, точнее – оба его канала, включая запасной. При этом на его основном канале у Артемия был 1 млн. подписчиков. Как сообщает РБК, “YouTube заблокировал аккаунт дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Такое решение было принято из-за «нарушения условий использования YouTube» — об этом говорится в уведомлении, которое пользователь видит при попытке зайти на канал”.



Понятно, за что именно: Тёму заблокировали за его пророссийскую, то есть провоенную и антиукраинскую позицию. Так же, как примерно полгода назад выкинули с Ютуба Гоблина, у которого было, если мне память не изменяет, и вовсе 2 млн. подписчиков. Всё – в “лучших традициях” западных соцсетей: канал просто закрыт, и всё, оспорить это никак не нельзя, то что от такого закрытия страдают реально миллионы пользователей – никого не колышет. Тем более, в таких случаях всегда могут ввернуть пример с Трампом – мол, когда твиттер отобрал у него аккаунт, там было и вовсе более 100 млн. подписчиков. Если с президентом США (действующим на тот момент!) так можно было обойтись – то что какой-то Татьяныч, кто он вообще такой?

У меня двойственное чувство. С одной стороны, оба деятеля – и скользкий противный Артемий, и косящий под пролетария Гоблин-Пучков у меня и прежде никакой симпатии не вызывали, а уж когда они поддержали войну и всё последующее купание в нужнике всей страной – и вовсе стали вызывать отвращение. Но при этом самосуд соцсетей, этакий “электронный суд Линча” в отношении блогеров, у меня тоже вызывает оторопь и протест. Я не раз писал и раньше по аналогичным поводам, что такого делать НЕЛЬЗЯ. У платформы просто вообще не должно быть права вот таким образом убивать целые каналы, которые люди наращивали годами – буквально росчерком пера. Это произвол и беспредел.

Да, Тёма и Гоблин были и будут откровенными мерзавцами – но что с того? Дело площадки – предоставлять услугу для блогеров и пользователей, а не заниматься откровенной цензурой. Я все-таки еще надеюсь дожить до того времени, когда любой канал или блог можно будет административно закрыть только по суду, на состязательном процессе. Это же основа права: жертва “отмены” должна как минимум иметь возможность оспорить наезд, причем в независимой инстанции, а не у самой же соцсети! (как это делается сейчас)

В итоге мерзавца Тёму даже жалко – тем более, что он все-таки далеко не всегда был таким конченым, когда-то его было действительно интересно читать. Он лет пять назад почувствовал, что окончательно перерос ЖЖ (где действительно долго и безальтернативно был “блогером ЖЖ №1”) – и ушел на новые площадки, причем, насколько можно судить, сделал основную ставку как раз на Ютуб, отгрохал свою видеостудию, обзавелся аппаратурой и помощниками – и не прогадал. Конечно, на скромном местечковом ЖЖ ему б никогда даже мечтать бы не пришлось о миллионе подписчиков (тут всех постоянных читателей ВСЕГО – дай бог тысяч 50).

И вот теперь его так бесцеремонно, как нашкодившего щенка, с Ютуба просто выбросили! Вся работа – прахом, ролики, как я понимаю, тоже попросту стирают, никакого архива не возвращают. Злорадства со стороны “хороших русских” будут тонны – однако я к общему хору не присоединюсь. Произвол владельцев площадок – тоже мерзейшее явление, которое расцвело самым зловещим цветом во время ковидоистерии, и, как видим, не думает прекращаться.

Нельзя так делать. Просто нельзя – и всё.