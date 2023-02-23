В США до сих пор легальны химические пищевые добавки, запрещённые в Европе

Пищевое законодательство в США допускает использование различных химических веществ при производстве продуктов питания. Удивительно то, что эти же добавки запрещены в других странах из-за опасности нанести значительный вред здоровью. Телеканал CBS сообщает, что, по мнению экспертов, эти вещества могут вызвать самые серьёзные заболевания.

Сейчас переходим к серии репортажей этой недели о том, как из-за пищевого законодательства США американские потребители подвергаются воздействию химических веществ и пищевых добавок, которые запрещены в других странах.

Корреспондент CBS Холли Уиллиамс разбиралась в том, как некоторые ингредиенты могут быть связаны с онкологией и другими проблемами со здоровьем.

От багета до фокаччи, Европа славится своим хлебом. Но одного ингредиента здесь вы точно не найдёте — бромат калия, этот канцероген запрещён к использованию в Европе, Китае и Индии. А вот в Соединённых Штатах он вполне легален, и некоторые производители используют его для укрепления теста. По некоторым подсчётам, он есть в составе более 100 продуктов.



ЭРИК МИЛЛСТОУН, профессор: Есть данные, что он может быть токсичен для человека. Он может либо запустить процесс, либо способствовать развитию опухолей.

Профессор Эрик Миллстоун — эксперт по пищевым добавкам. Он считает, что европейские страны придерживаются гораздо более осторожного подхода к пищевой безопасности.

ХОЛЛИ УИЛЛИАМС, корреспондент: Можем ли мы с уверенностью сказать, что разница в законодательстве означает, что американцы заработали рак, которого у них не было бы, если бы они питались в Европе?

ЭРИК МИЛЛСТОУН, профессор: Я думаю, мы пришли бы как раз к этому выводу.

И речь не только о бромате калия. Есть и другие химические вещества и субстанции, которые запрещены в Европе по соображениям безопасности для здоровья, но одобрены в США управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов.

ХОЛЛИ УИЛЛИАМС, корреспондент: Как вы считаете, американцы в большинстве понимают, что они подвергаются воздействию веществ, которые здесь считаются опасными?

СТЭЙСИ МАКНАМАРА: Они, наверное, думают, что раз это доступно и продаётся в магазинах, то это, скорее всего, нормально.

Стейси Макнамара из штата Нью-Йорк живёт в Лондоне уже 10 лет. Она сказала нам, что, воспитывая детей с этой стороны Атлантики, обнаружила, что именно разрешено в составе продуктов в США. И теперь не собирается возвращаться назад.

ХОЛЛИ УИЛЛИАМС, корреспондент: Безопасность продуктов повлияла вообще на решение?

СТЕЙСИ МАКНАМАРА: Безусловно. Как я буду защищать своих детей, если это повсюду?

В заявлении для CBS News от управления по надзору за качеством пищевых продуктов говорится, что при правильном использовании бромат калия превращается в безопасное вещество во время производства продуктов питания. Но в то же время они признали, что не весь бромат калия стать безопасным, заявив, что меры контроля могут помочь минимизировать его объём в пище.

ВЕДУЩАЯ: Холли Уиллиамс, спасибо!

Дата выхода в эфир 21 февраля 2023 года.