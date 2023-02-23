Версия: для США наступила новая эра одновременной конфронтации с Россией и Китаем

Поездка президента США Джо Байдена на Украину и в Польшу на фоне напряжённых отношений с Китаем ознаменовала новую эру одновременной, а иногда и взаимосвязанной конфронтации Америки с её ядерными соперниками — Россией и Китаем, пишет CNN. При этом в статье отмечается, что КНР, преследуя свои цели, вполне может быть заинтересована в затягивании украинского конфликта.



AP

Украина становится местом пробного для США столкновения на два фронта с Китаем и Россией, пишет CNN.

Поездка президента Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала украинского конфликта, выдвинула на первый план ещё более серьёзный вызов — новую эру одновременной, а иногда и взаимосвязанной конфронтации Америки с её ядерными соперниками: Россией и Китаем.

Драматический визит Байдена в Киев в понедельник под вой сирены воздушной тревоги и его восторженная речь, произнесённая на следующий день в Варшаве, укрепили поддержку Западом Украины.

Но Путин в рамках ежегодного обращения дал свой ответ, представив конфликт на Украине как более широкую экзистенциальную битву против Запада.

Тем временем Китай привносит свою собственную стратегическую игру в эту всё более масштабную перепалку между великими державами. КНР отправила своего высокопоставленного дипломата Ван И в Москву для переговоров на высоком уровне в то самое время, когда между Пекином и Вашингтоном всё ещё кипит вражда из-за китайского разведывательного аэростата.

В настоящий момент Соединённые Штаты одновременно ведут переговоры об усугубляющихся внешнеполитических кризисах, как со своим бывшим противником по холодной войне, Москвой, так и со своим новым воинственным соперником, Китаем во главе с Си Цзиньпином.

Оба этих соперника открыто бросают вызов международному верховенству права и отвергают нормы, лежавшие в основе международной системы на протяжении десятилетий, утверждается в статье.

Идея глобального соперничества между демократиями и автократиями казалась теоретической и неосязаемой, когда Байден озвучивал её, баллотируясь на пост президента США. Теперь всё слишком реально.

И эта новая и сложная внешнеполитическая картина — проблема не только американских дипломатов. Растущие вызовы за рубежом, а также истощение арсеналов США и Запада из-за поставок вооружений на Украину поднимают вопросы не только о военной мощи западных стран, но и о том, достаточно ли их текущих расходов на оборону.

Тем временем видные республиканцы обвиняют Байдена в пренебрежительном отношении к избирателям, которые сталкиваются с экономическими и другими проблемами, несмотря на то что глава Белого дома в преддверии предвыборной кампании 2024 года пытается позиционировать демократов как защитников работающих американцев.

До сих пор не появилось никаких доказательств того, что Китай, предлагая риторическую поддержку РФ в вопросе Украины, поставляет Москве летальное оружие для нынешнего конфликта. А идея формального союза РФ и Китая против Вашингтона по-прежнему кажется маловероятной — учитывая дисбаланс сил между Пекином и Москвой в пользу Китая.



Китай, у которого есть свои экономические проблемы, может не захотеть рисковать попаданием под санкции США, которые могут быть введены в случае отправки вооружений Москве. При этом Пекин вполне может быть заинтересован в затягивании украинского конфликта, полагая, что это может отвлечь США от реагирования на господствующее положение Китая в Азии.



Затянувшийся конфликт может также привести к разногласиям между США и Европой, что ещё больше сыграет в пользу внешнеполитических целей Пекина. Кроме того, это может усилить политический раскол в Вашингтоне, ослабив способность Байдена выполнять свои внешнеполитические цели на мировой арене.



Итак, есть много причин, по которым Китай, который давно смотрел на украинский конфликт через призму своего соперничества с США, может не спешить с его окончанием. И это ещё одна неприятная внешнеполитическая проблема, с которой Байдену предстоит столкнуться, подытоживает CNN.