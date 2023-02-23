У границы Таджикистана с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,3

На территории Таджикистана, в районе границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, произошло землетрясение магнитудой 7,3, сообщил китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 8.37 (3.37 мск), передает РИА «Новости».

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в 63 км к западу от поселка Мургаба. Очаг находился на глубине 77 км, передает ТАСС.

Напомним, в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли более 41 тыс. человек, а из-под завалов удалось спасти 114 тыс. граждан.

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