 

У границы Таджикистана с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,3

23.02.2023, 4:35, Новости дня
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На территории Таджикистана, в районе границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, произошло землетрясение магнитудой 7,3, сообщил китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 8.37 (3.37 мск), передает РИА «Новости».

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в 63 км к западу от поселка Мургаба. Очаг находился на глубине 77 км, передает ТАСС.

Напомним, в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли более 41 тыс. человек, а из-под завалов удалось спасти 114 тыс. граждан. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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