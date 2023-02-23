 

Российский посол в Британии Келин заявил о готовности Москвы обсудить с Киевом обращение с русскими людьми на Украине

23.02.2023, 4:35, Новости дня
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Москва в случае переговоров с Киевом готова обсуждать положение русских людей в Украине и безопасность России, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Келин сказал, что «в первую очередь» Москва готова обсуждать вопрос «нормального обращения с русскими людьми», то есть отказ украинских властей от попыток запретить российскую культуру и «выдавить русских людей с Украины». Кроме того, Москва готова обсуждать «безопасность России», в отношении которой не должно исходить угроз с территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на LBC.

Он заявил, что на данный момент Украина от переговоров «полностью отказывается». Комментируя возможность введения в Донбассе международного контроля, Келин указал, что режим ОБСЕ уже провалился, так как работал «односторонне», только в интересах Запада.

Посол считает, что мир ждут «трудные десять лет», меняются ситуации на рынке, в экономике, в соотношении сил, предстоят «серьезные изменения в миропорядке».

Напомним, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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