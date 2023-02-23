 

В Подмосковье водитель на иномарке сбил насмерть двоих детей

23.02.2023, 3:20, Разное
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Трагедия произошла в Королеве вечером во вторник 21 февраля. Иномарка насмерть сбила двоих детей, а затем врезалась в остановку. Об этом сообщает “Царьград”.

37-летний мужчина наехал на двух несовершеннолетних 2017 и 2010 года рождения. В результате случившегося 12-летняя девочка погибла на месте, а мальчика 5 лет госпитализировали. К сожалению, по данным РИА ФАН, позднее он скончался.

Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП. О состоянии водителя иномарки в момент случившегося сведений нет, пишет VSE42.RU.


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