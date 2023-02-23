 

Число жертв пожара в гостинице “МКМ” увеличилось

23.02.2023, 3:20, Разное
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Число погибших после пожара в отеле возросло до семи. Как сообщает RT, в больнице скончалась женщина.

По данным Пятого канала, пламя очень быстро распространилось на несколько квартир. В ловушке на верхних этажах оказались сразу несколько человек, они выламывали двери и выпрыгивали из окон.

Накануне вечером в Москве на улице Международная случился пожар в гостинице “МКМ”. Возгорание случилось на пятом этаже здания, отель занимает четыре этажа, остальные помещения – жилой фонд. Ранее в доме располагалось общежитие, сообщает телеканал “360”.


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