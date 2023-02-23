 

Омбудсмен по правам человека в ЛНР Сердюкова сообщила об отказе украинских пленных от включения в список на обмен

23.02.2023, 3:14, Новости дня
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Некоторые из украинских военных, которые находятся в плену в ЛНР, отказались от включения в список на обмен пленными с Киевом, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова.

Сердюкова сообщила, что украинские военные захотели остаться в ЛНР. Прежде она сообщала, что в плену в ЛНР находятся около 1,4 тыс. украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».

Напомним, в ДНР началась дактилоскопия украинских пленных для получения паспортов России. Среди бывших украинских военнослужащих десятки желающих получить российский паспорт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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