Роскосмос объявил о планах запуска автоматической станции на Луну летом 2023 года

Запуск первой в истории современной РФ миссии на Луну – автоматической станции «Луна-25» – запланирован на лето 2023 года, сообщили с Роскосмосе.

Запуск с учетом астрономического «окна» собираются провести 13 июля, передает ТАСС.

Напомним, осенью запуск аппарата «Луна-25» перенесли на 2023 год. Глава Роскосмоса Юрий Борисов также заявил, что Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году.

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