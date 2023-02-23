 

Лицемерной Бородиной дали под дых: Аресты имущества

23.02.2023, 1:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывшая ведущая реалити-шоу “Дом-2” построила блестящую карьеру на телевидении, а вот личная жизнь у нее не сложилась. 39-летняя звезда сменила нескольких бойфрендов, дважды была замужем, но оба брака расстались. В итоге артистка осталась одна с двумя детьми.

Скорее всего Ксения Бородина не испытывает финансовых проблем и может содержать своих дочек. По крайней мере, она утверждает, что много работает и платит большие налоги в России. Данное заявление звезда сделала, отвечая на критику подписчиков в социальных сетях.

Во вторник, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Ксения Бородина не осталась в стороне и прокомментировала идеи, озвученные главой государства. В частности, она обратила внимание на заявление президента РФ относительно защиты бизнеса и возврата вывезенного из страны капитала.

“Мы уже видели аресты имущества, заморозку и блокировку счетов”, – подчеркнула Ксения Бородина.

Она отметила, что сегодня в России созданы условия, чтобы граждане имели возможность безопасно вкладывать свои денежные средства, например, открывать бизнес. Вот только заявление телеведущей ее подписчики посчитали лицемерным.

В социальных сетях звезде напомнили, что сама она скупает недвижимость в ОАЭ. Ксения Бородина, к слову, не растерялась и ответила комментаторам. По словам артистки, ей и ее детям нравится в Дубае, при этом Эмираты являются дружественной к РФ страной.

Кстати, по данным за минувший год, граждане России возглавили рейтинг активных покупателей недвижимости в Дубае, уточняет ОСН. Не исключено, что эксперт учли и покупки Ксении Бородиной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.22 / Pазочарование, беспокойство и стыд — новый опрос раскрыл отношение живущих в ЕС британцев к брекситу

08.06.21 / С молоком для сияющей кожи и еще 3 простых рецепта арбузных масок для лица

30.08.21 / Важнейший поворотный момент в истории человечества: Прививки от Covid-19 и трансгуманизм искусственного интеллекта

28.02.22 / Мнение: Афтешоки

01.11.22 / Тим Рот сообщил о смерти своего 25-летнего сына из-за редкого заболевания

13.03.22 / Мнение: Слава русским героям!

18.07.21 / Петербургские экоактивисты добились установки мусорных урн для переработки человеческих останков

20.09.20 / Скандалы: «Они должны без всяких условий убраться с наших земель»

28.01.23 / “Женщины не плачут”: реакция Шакиры на новый роман Пике, который тот больше не скрывает

02.03.21 / Посетители бара в центре Москвы стали гомосексуалистами после употребления крафтового пива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика