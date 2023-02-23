Лицемерной Бородиной дали под дых: Аресты имущества

Бывшая ведущая реалити-шоу “Дом-2” построила блестящую карьеру на телевидении, а вот личная жизнь у нее не сложилась. 39-летняя звезда сменила нескольких бойфрендов, дважды была замужем, но оба брака расстались. В итоге артистка осталась одна с двумя детьми.

Скорее всего Ксения Бородина не испытывает финансовых проблем и может содержать своих дочек. По крайней мере, она утверждает, что много работает и платит большие налоги в России. Данное заявление звезда сделала, отвечая на критику подписчиков в социальных сетях.

Во вторник, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Ксения Бородина не осталась в стороне и прокомментировала идеи, озвученные главой государства. В частности, она обратила внимание на заявление президента РФ относительно защиты бизнеса и возврата вывезенного из страны капитала.

“Мы уже видели аресты имущества, заморозку и блокировку счетов”, – подчеркнула Ксения Бородина.

Она отметила, что сегодня в России созданы условия, чтобы граждане имели возможность безопасно вкладывать свои денежные средства, например, открывать бизнес. Вот только заявление телеведущей ее подписчики посчитали лицемерным.

В социальных сетях звезде напомнили, что сама она скупает недвижимость в ОАЭ. Ксения Бородина, к слову, не растерялась и ответила комментаторам. По словам артистки, ей и ее детям нравится в Дубае, при этом Эмираты являются дружественной к РФ страной.

Кстати, по данным за минувший год, граждане России возглавили рейтинг активных покупателей недвижимости в Дубае, уточняет ОСН. Не исключено, что эксперт учли и покупки Ксении Бородиной.