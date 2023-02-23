 

Глава МИД Молдавии Попеску пожаловался на поддержку Москвой Приднестровья

23.02.2023, 1:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску утверждает, что Москва уже 30 лет якобы поддерживает в стране сепаратизм. Также он упрекнул Россию в поддержке Приднестровья.

Попеску прокомментировал признание главой Российского государства Владимиром Путиным указа о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ утратившим силу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Попеску заявил, что с указом или без Россия уже 30 лет «поддерживает сепаратизм в Молдавии, продолжает поддерживать власти Тирасполя». По его мнению, действия Москвы «нельзя считать дружественными». Попеску заверил, что власти Молдавии нацелены на мирное урегулирование приднестровского конфликта.

21 февраля Путин признал утратившим силу указ от 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России.

Напомним, премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Москву в гибридной войне против Кишинева и по этой причине потребовал «эвакуировать российские войска» из Приднестровья. Попеску утверждает, что в Молдавии не видят рисков начала военных сценариев на границе страны в ближайшее время, но есть риски гибридной диверсии и госпереворота.

После того как стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией, высказывались опасения, что Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09.20 / Еврокомиссия подписала второй контракт на поставку вакцины от COVID-19

24.01.21 / Украина вводит подготовительные курсы для абитуриентов со временно оккупированных территорий

22.07.20 / Академик РАН усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году

13.09.20 / Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал

01.07.20 / Умер заслуженный артист РФ Виктор Проскурин

09.05.21 / В РФ назвали дезинформацией публикацию о тупике в переговорах с Германией по поставкам вакцины “Спутник V”

09.09.20 / Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX

25.01.22 / Известный фотограф замерз насмерть в центре Парижа

16.08.21 / В мире: Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

24.08.22 / Оператор «Сахалина-2» предложил покупателям платить за СПГ в рублях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика