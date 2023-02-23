Глава МИД Молдавии Попеску пожаловался на поддержку Москвой Приднестровья

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску утверждает, что Москва уже 30 лет якобы поддерживает в стране сепаратизм. Также он упрекнул Россию в поддержке Приднестровья.

Попеску прокомментировал признание главой Российского государства Владимиром Путиным указа о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ утратившим силу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Попеску заявил, что с указом или без Россия уже 30 лет «поддерживает сепаратизм в Молдавии, продолжает поддерживать власти Тирасполя». По его мнению, действия Москвы «нельзя считать дружественными». Попеску заверил, что власти Молдавии нацелены на мирное урегулирование приднестровского конфликта.

21 февраля Путин признал утратившим силу указ от 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России.

Напомним, премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Москву в гибридной войне против Кишинева и по этой причине потребовал «эвакуировать российские войска» из Приднестровья. Попеску утверждает, что в Молдавии не видят рисков начала военных сценариев на границе страны в ближайшее время, но есть риски гибридной диверсии и госпереворота.

После того как стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией, высказывались опасения, что Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации.

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