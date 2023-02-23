 

Шойгу заявил о мужестве участников специальной военной операции в Украине в борьбе с последователями нацизма

23.02.2023, 1:51, Новости дня
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Участники специальной военной операции в Украине сражаются за право каждого из нас на мирную свободную жизнь, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что День защитника Отечества стал сегодня «символом сплоченности перед серьезным вызовом». Российские военные защищают национальные интересы страны, демонстрируя мужество «в борьбе с последователями нацизма». Они проявляют отвагу и взаимовыручку, готовы решать сложные и ответственные задачи в непростых условиях.

Министр приказал 23 февраля произвести артиллерийские салюты в российских городах «тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий», сообщается на сайте Минобороны.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин также поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил героизм участников специальной военной операции в Украине и назвал отличившихся на передовой военных основой развития Вооруженных сил.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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