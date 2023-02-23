Французские косички и «мокрый» эффект: восемь причесок, когда нет времени или лень вымыть голову

Намечается важное мероприятие, но нет времени на то, что мыть голову и долго заниматься укладкой? К счастью, есть варианты причесок, которые спасут вас в затруднительной ситуации. Возьмите на вооружение следующие идеи быстрых причесок, чтобы предстать на мероприятии во всей красе.

Высокий пучок

Создать формальный и строгий образ для деловой встречи не составит труда с помощью высокого пучка. Распределите гель для волос равномерно по локонам, не касаясь при этом самых кончиков. Завяжите волосы в высокий хвост, оберните по спирали и зафиксируйте с помощью невидимок. Прическа готова.

Конский хвост с челкой-усиками

Это тренд, вернувшийся к нам из девяностых. Сейчас он уверенно набирает обороты и выходит в лидеры среди актуальных причесок. Речь идет о высоком конской хвосте, при котором волосы должны быть максимально приглажены к голове (для этого нанесите немного геля, чтобы волосы на макушке или на висках не выбивались). Две тонкие прядки оставьте по обе стороны от лица — это челка-усики.

Высокий хвост

Эта прическа отличается от предыдущей только тем, что здесь нет прядок у лица. Все волосы зачесаны назад и собраны в тугой хвост. Это идеальный вариант для девушек с волосами любой структуры. Если у вас вьющиеся от природы волосы, можете не распрямлять кончики.

Косичка

Если вам нравятся более романтичные и женственные луки, тогда обратите внимание на традиционную укладку в виде косички. По желанию вы можете выбрать технику плетения, которой владеете лучше всего. Например, «рыбий хвост», французская коса. Самый простой вариант — это “пузырьковая” коса, когда ничего плести не надо. Достаточно лишь собрать волосы в очень тугой хвост и затем на ниспадающие локоны зафиксировать резинки на равном друг от друга расстоянии.

Французские косички

Эффектно и стильно смотрятся две французские косички. Правда, эта прическа требует знания техники и определенных навыков. Новички с ней вряд ли справятся.

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«Мокрые» волосы

А вот эта прическа легка для воспроизведения всем без исключения. Достаточно лишь нанести на волосы немного мусса и слегка сжать прядки в ладони. Тогда получатся симпатичные легкие волны. При желании можно использовать утюжок.

Экстремальный объем

Концепция данной прически заключается в том, чтобы скрыть жирные волосы с помощью геля и начеса. Начешите волосы у корней, сбрызните лаком или другим стайлинговым средством.

Хвост-косички

Оригинальный вариант для девушек, предпочитающих нестандартные решения. Суть заключается в том, чтобы сначала сделать конский хвост, а потом из ниспадающих локонов сплести несколько тонких косичек.