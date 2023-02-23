 

Маск заявил, что больше всех усилий для продолжения конфликта в Украине прикладывает Нуланд

23.02.2023, 0:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Никто не способствует продолжению конфликта в Украине сильнее, чем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщил американский предприниматель Илон Маск.

Об этом он сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Напомним, Нуланд сказала, что США согласны с нанесением Украиной ударов по военным объектам в Крыму, которые, по ее словам, являются «законными целями». Москва отметила, что подобные заявления подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / “На Лободу похожа”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики

04.09.21 / Власти США не исключают, что около 100 эвакуированных афганцев связаны с талибами или террористами – СМИ

20.07.21 / Берлин поможет Киеву продлить соглашение с РФ о транзите российского газа через Украину – Bloomberg

14.03.22 / Автомобили Renault стали дороже на 18 процентов

02.07.20 / В РФ выздоровели 64,8% заболевших коронавирусом

04.01.21 / Times – Джонсон предупредил британцев — пора готовиться к жёсткому карантину

06.01.22 / Во Львовской области несколько курортных городов были отключены от водоснабжения

10.07.20 / Экономист предложил деноминировать рубль в 100 раз

14.01.21 / Из ядер Linux исчезнет поддержка устаревших процессоров

12.08.22 / Источник сообщил о поисках секретных ядерных данных в поместье Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика