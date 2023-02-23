Маск заявил, что больше всех усилий для продолжения конфликта в Украине прикладывает Нуланд
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Никто не способствует продолжению конфликта в Украине сильнее, чем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщил американский предприниматель Илон Маск.
Об этом он сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Напомним, Нуланд сказала, что США согласны с нанесением Украиной ударов по военным объектам в Крыму, которые, по ее словам, являются «законными целями». Москва отметила, что подобные заявления подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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