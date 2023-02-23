 

Занимающийся производством компонентов для ядерного оружия Центр национальной безопасности Y-12 в США сообщил о пожаре

23.02.2023, 0:59, Новости дня
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Центр национальной безопасности Y-12 в американском штате Теннесси, занимающийся производством компонентов для ядерного оружия, сообщил о пожаре.

Пожар произошел в вытяжке одного из корпусов. О пострадавших не сообщалось. Также не поступало информации о «загрязнениях». «Комендантский час на месте был снят», – сообщил центр в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Из-за пожара эвакуировали около 200 сотрудников, передает ТАСС со ссылкой на WVLT.

Напомним, в Огайо произошла крупная железнодорожная авария: опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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