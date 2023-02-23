Занимающийся производством компонентов для ядерного оружия Центр национальной безопасности Y-12 в США сообщил о пожаре

Центр национальной безопасности Y-12 в американском штате Теннесси, занимающийся производством компонентов для ядерного оружия, сообщил о пожаре.

Пожар произошел в вытяжке одного из корпусов. О пострадавших не сообщалось. Также не поступало информации о «загрязнениях». «Комендантский час на месте был снят», – сообщил центр в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Из-за пожара эвакуировали около 200 сотрудников, передает ТАСС со ссылкой на WVLT.

Напомним, в Огайо произошла крупная железнодорожная авария: опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

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