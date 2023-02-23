N-TV – украинский кризис уже обошёлся мировой экономике в $1,6 трлн

Ущерб мировой экономике от украинского кризиса уже превысил $1,6 трлн, пишет N-TV, ссылаясь на исследование Кёльнского института немецкой экономики. Согласно авторам исследования, конфликт на Украине привёл к нарушению глобальной системы цепочек поставок, а также спровоцировал резкий рост на энергоресурсы и глобальную инфляцию.



AP

Украинский кризис уже нанёс мировой экономике ущерб, превышающий $1,6 трлн, пишет N-TV, ссылаясь на исследование Кёльнского института немецкой экономики. По словам одного из авторов исследования Михаэля Громлинга, в 2023 году издержки для мирового ВВП также останутся на высоком уровне.

В исследовании отмечается, что конфликт на Украине привёл к нарушениям в работе глобальной системы цепочек поставок. Кроме того, мировая экономика несёт убытки из-за резкого роста цен на энергоносители. Глобальная инфляция, в свою очередь, привела к снижению покупательной способности потребителей. Михаэль Громлинг отмечает, что из-за неясных экономических перспектив, нарастающих финансовых затрат и удорожания инвестиционных благ компании по всему миру отказываются от новых инвестиций.

По данным исследования, общие потери мировой экономики в 2023 году должны стать чуть меньше, чем в 2022 году, пишет N-TV. Авторы исследования исходят из того, что в 2023 году обстановка на энергетическом и ресурсном рынках станет менее напряжённой. При этом эксперты считают, что потери развивающихся стран в 2023 году будут даже выше, чем в предыдущем.