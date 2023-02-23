Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля
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История
Будущий святой
Прохор родился и вырос в Смоленске. В монахи был пострижен в Киево-Печерском
монастыре. Позднее стал епископом Никомедии. За свои убеждения и твердую веру
принял мученическую смерть.
Свое прозвище
Весновей или Весенний Прохор получил уже после ухода из жизни. День его смерти
считается вестником весны. Зима хоть еще и оставалась сильна, но тепло постепенно
заполоняло мир. В народе говорили: “Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну
брови не хмурь”.
Прохор Весенний
помогает верующим спастись от внезапной и скоропостижной смерти. Православные
обращаются к Святому с этими словами и просьбой о защите.
Традиции и
приметы
Если на улице
метет снег, значит весна уже очень близко. Об этом же говорит и морозная
погода.
Светлая ясная
луна сулит оттепель скорую.
Рожденные в этот
день обладают чувством справедливости и будут бороться за правду.
Что нельзя делать
23 февраля 2023 года
Нельзя уходить
далеко в лес и подолгу стоять у воды. Иначе заберет нечистая сила.
Нельзя
сомневаться в вере, только оставаться верным.
Мужчинам не стоит
работать в этот день, даже по дому.
Не играли 23
февраля и свадьбу, так как считалось, что будет скорое расставание.
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