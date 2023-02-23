Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля

История

Будущий святой

Прохор родился и вырос в Смоленске. В монахи был пострижен в Киево-Печерском

монастыре. Позднее стал епископом Никомедии. За свои убеждения и твердую веру

принял мученическую смерть.

Свое прозвище

Весновей или Весенний Прохор получил уже после ухода из жизни. День его смерти

считается вестником весны. Зима хоть еще и оставалась сильна, но тепло постепенно

заполоняло мир. В народе говорили: “Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну

брови не хмурь”.

Прохор Весенний

помогает верующим спастись от внезапной и скоропостижной смерти. Православные

обращаются к Святому с этими словами и просьбой о защите.

Традиции и

приметы

Если на улице

метет снег, значит весна уже очень близко. Об этом же говорит и морозная

погода.

Светлая ясная

луна сулит оттепель скорую.

Рожденные в этот

день обладают чувством справедливости и будут бороться за правду.

Что нельзя делать

23 февраля 2023 года

Нельзя уходить

далеко в лес и подолгу стоять у воды. Иначе заберет нечистая сила.

Нельзя

сомневаться в вере, только оставаться верным.

Мужчинам не стоит

работать в этот день, даже по дому.

Не играли 23

февраля и свадьбу, так как считалось, что будет скорое расставание.