 

Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля

23.02.2023, 0:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История

Будущий святой
Прохор родился и вырос в Смоленске. В монахи был пострижен в Киево-Печерском
монастыре. Позднее стал епископом Никомедии. За свои убеждения и твердую веру
принял мученическую смерть.

Свое прозвище
Весновей или Весенний Прохор получил уже после ухода из жизни. День его смерти
считается вестником весны. Зима хоть еще и оставалась сильна, но тепло постепенно
заполоняло мир. В народе говорили: “Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну
брови не хмурь”.

Прохор Весенний
помогает верующим спастись от внезапной и скоропостижной смерти. Православные
обращаются к Святому с этими словами и просьбой о защите.

Традиции и
приметы

Если на улице
метет снег, значит весна уже очень близко. Об этом же говорит и морозная
погода.

Светлая ясная
луна сулит оттепель скорую.

Рожденные в этот
день обладают чувством справедливости и будут бороться за правду.

Что нельзя делать
23 февраля 2023 года

Нельзя уходить
далеко в лес и подолгу стоять у воды. Иначе заберет нечистая сила.

Нельзя
сомневаться в вере, только оставаться верным.

Мужчинам не стоит
работать в этот день, даже по дому.

Не играли 23
февраля и свадьбу, так как считалось, что будет скорое расставание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.22 / Написанные от руки тексты Дрейка продадут на аукционе почти за полтора миллиона рублей

22.08.21 / Зеленский пообещал до 2035 года оснастить армию лазерными винтовками и бластерами

31.01.22 / Мнениe: Как освободить мир от либеральных диктатур

16.04.22 / Мнение: Новости импортозамещения

04.09.21 / Нестареющая классика: какой маникюр был актуален в 2000, и сейчас мы его любим не меньше

01.10.22 / «Путину не сломить нашу волю к свободе» – Байден подписал указ об утверждении 16 новых гендеров в США

05.08.22 / Мнение: Сэкономили на огнетушителях

28.07.20 / В Пентагоне допустили внеземное происхождение НЛО

28.11.22 / Бандана, шарф с бахромой или сумочка-авоська: уникальные способы использовать старую одежду

07.06.22 / Мнение: Идейный тупик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика