Hyundai опубликовала первое изображение экстерьера седана Hyundai Solaris нового поколения

Южнокорейский бренд Hyundai опубликовал тизерные снимки новой модели Hyundai Solaris.

Для индийского рынка транспортное средство известно под видоизмененным названием Verna. По опубликованным снимкам можно увидеть полностью переработанный дизайн, существенно отличающийся от предшественника. Вместе с тем Verna обладает стильной светодиодной оптикой, а также затемненной поверхностью радиаторной решетки.

В настоящее время оформить предварительный заказ на модель Verna в Индии может любой желающий. Под капотом установили бензиновый 1,5-литровый бензиновый мотор и механическую трансмиссию. Также появятся версии с турбированным агрегатом и вариатором.