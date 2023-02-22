Этой весной матросский стиль снова станет главным трендом: как его вписать в образ женщинам за 50
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Есть современные тренды, которые можно и нужно использовать представительницам прекрасного пола всех без исключения возрастов. Один из таких — это матросский стиль. С его помощью можно составлять гармоничные и стильные образы. Вдохновляемся идеями нарядов для женщин за 50 лет.
Юбка-карандаш и свитер
Если вы хотите скрыть излишнюю худобу и добавить объема в бедрах, тогда обязательно включите в свой гардероб юбку-карандаш в горизонтальную полоску. Сочетайте ее со свитером нейтрального оттенка (например, черного цвета). Чтобы освежить образ, добавьте плато насыщенного голубого цвета.
Вы также можете создать яркий образ, сочетая и юбку, и свитер в морскую полоску (в бело-синей цветовой гамме).
Хорошим решением будет выбрать изделия с разными по ширине полосками: например, чтобы на юбке они были шире, а на свитере уже, или наоборот.
Брюки прямого кроя и пуловер в полоску
Создать непринужденный лук можно с помощью укороченных брюк прямого кроя с завышенной талией и пуловера в полоску. Заправьте кофту в штаны для того, чтобы ноги казались длиннее. Дополните образ пальто или плащом миди длины.
Еще один вариант стильного образа — это светлые брюки прямого кроя в сочетании с бело-синей кофтой в горизонтальную полоску и с удлиненным пиджаком темно-синего цвета.
Блестящая фурнитура на одежда будет очень кстати.
Трикотажное платье
Женщинам за 50 не рекомендуется носить слишком короткие юбки и платья, поэтому идеальным решением будут изделия миди длины.
Платье прямого кроя из трикотажа в горизонтальную полоску — прекрасный наряд как для весны. Вы можете дополнить наряд стильным аксессуаром в виде шейного платка. Чтобы лук получился изысканным и элегантным, отдайте предпочтение остроносой обуви на каблуках.
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Если есть желание создать образ в повседневном стиле, тогда рекомендуется сочетать трикотажное платье с белоснежными кедами или кроссовками.
Учитывая, что изделия из денима сейчас очень в моде, в качестве верхней одежды можно использовать укороченную джинсовую куртку.
Юбка и свитер, наброшенный на плечи
Тренд, вернувшийся к нам опять из девяностых — это свитер, наброшенный на плечи. Наденьте светлую юбку миди длины с кофтой в полоску и на плечи набросьте свитер тоже с полосатым принтом. У вас получится очень современный и молодежный образ. Юбка же с элегантной обувью на шпильках привнесет в образ больше женственности и утонченности.
С пончо
Весной в качестве верхней одежды можно использовать не только пальто, плащи и куртки, но также и пончо. За такой одеждой хорошо скрываются недостатки фигуры, плюс ко всему в образе появляется нотка гламура и аристократичности. Под низ обязательно наденьте облегающую кофту в полоску, чтобы наряд соответствовал морскому стилю.
Брюки свободного кроя и кофта оверсайз
Если вам нравится неформальный и непринужденный стиль в одежде, тогда обязательно обратите внимание на данный вариант. Речь идет о сочетании длинных светлых брюк прямого кроя и укороченной кофты с длинными рукавами чуть оверсайз. Если наденете обувь на каблуках, то будете казаться выше и стройнее.
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