Мода на микрочелки: как подобрать стрижку к форме лица и типу волос

В последнее время были в моде непрактичные маленькие сумочки, совсем крошечные мини-юбки и даже микроманикюр. Все это укладывалось в принцип «чем меньше, тем лучше». Теперь этот тренд применим и к волосам, а точнее, к челке.

Если вы хотите быть в тренде, следует учитывать несколько вещей в отношении того, какой должна быть ваша микрочелка. Так, важно подумать о том, каким будет срез – ровным или скругленным. Кроме того, важно решить, насколько короткой будет ваша челка. Немаловажным фактором является и расположение пробора.

Как правильно подобрать микрочелку к форме лица и типу волос

Микрочелка, которая еще называется детской, привлекает внимание к глазам и подходит для любой текстуры волос, длины и формы лица.

Вы можете поэкспериментировать со срезом, который может быть совершенно ровным. Такая челка подойдет для прямых волос и овального или продолговатого лица.

Если необходимо смягчить образ, можно выбрать микрочелку, которая будет максимально объемной, а ее срез – неравномерным, выполненным с помощью филировочных ножниц.

Такой вариант челки особенно подойдет для кудрявых волос или тех причесок, которые предполагают пляжные волны. Челка с овальным срезом подойдет еще и для квадратного типа лица.

Когда вы будете пытаться объяснить своему парикмахеру, что именно хотите видеть на своих волосах, важно будет показать фотографии, их рекомендуется заранее поискать в Интернете.

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Если вы не можете решиться, какую микрочелку выбрать, спросите совета у стилиста.

Как уложить

Если вы не любите укладывать волосы ежедневно, микрочелка не для вас. В отличие от традиционной челки, длина которой до бровей или даже ниже, микрочелка вряд ли будет выглядеть хорошо по утрам. Более того, вы не сможете просто убрать ее назад, спрятать под повязкой или с помощью невидимок.

Если вы неудачно сделаете укладку, это тоже не удастся скрыть. Микрочелку рекомендуется укладывать на только что вымытые волосы. Это значит, что по утрам на прическу у вас будет уходить немного больше времени.

Дополнительные средства

Стилисты советуют использовать мусс или гель для укладки микрочелки, чтобы придать волосам немного веса. После этого челке можно даже позволить высохнуть естественным образом. Но вы можете использовать и фен, а также пальцы, чтобы направлять челку туда, куда нужно.

Использовать при этом расческу или щетку не рекомендуется. И хотя вы можете пользоваться выпрямителями, стилисты по волосам все-таки не советуют прибегать к такому методу. Если вашим волосам все же требуется утюжок, вы можете провести им по краям челки, чтобы кончики больше прилегали к лбу.