 

Глава комитета Палаты представителей США Комер потребовал предоставить законодателям данные по расходам на помощь Киеву

22.02.2023, 23:35, Новости дня
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Пентагону, Госдепу и Агентству США по международному развитию следует предоставить конгрессменам документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь, сообщил глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

Конгрессмены призвали предоставить документы, которые позволят подтвердить, что деньги «не будут подлежать растратам, мошенничеству и злоупотреблениям». Речь идет о более чем 113 млрд долларов на помощь Киеву, «которая была профинансирована американскими налогоплательщиками».

Подчеркивается, что при оказании такой помощи всегда есть угроза «мошенничества, растрат и злоупотреблений», необходимо «выявить эти риски» и создать механизмы контроля, передает ТАСС.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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