 

Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил о вызове миропорядку со стороны России и Китая

22.02.2023, 23:35, Новости дня
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Укрепление отношений РФ и Китая беспокоит США, поскольку Москва и Пекин хотят бросить вызов мировому порядку, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По версии Прайса, завершение Второй мировой войны привело к появлению «правил, принципов и норм», которые позволили установить беспрецедентный уровень стабильности, регулируя отношения между странами, передает ТАСС.

Прайс подчеркнул, что порядок был установлен не США, а совместными усилиями стран, «в том числе в рамках ООН, Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, международного права». Как утверждает Прайс, «Китай и Россия различными путями бросают вызов этому порядку».

США «очень внимательно следят за тем, чтобы определить, действительно ли КНР решит предоставить летальное вооружение» России, но пока подобных поставок не фиксировали.

Напомним, Россия не раз критиковала Запад за попытки заменить Устав ООН так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, основан на двойных стандартах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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