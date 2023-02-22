 

Заместитель представителя Пентагона Сингх сообщила о решении США не вносить изменения в готовность своих ядерных сил

22.02.2023, 23:35, Новости дня
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США не будут вносить изменения, связанные с готовностью их ядерных сил, после решения РФ приостановить участие в СНВ-3, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх заявила, что «ничего не меняется с точки зрения обязательств» США. Решение Москвы она назвала «неудачным и безответственным». По ее словам, ядерные державы должны сотрудничать, передает РИА «Новости».

Сингх также сообщила, что Россия заранее уведомила США о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету: «Тест МБР, который был только что проведен в выходные Россией. Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3». О результатах она говорить не стала, отметив, что Пентагон выступает за сохранение связи с российскими коллегами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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