 

Fria Tider – в Швеции телефонные мошенники выманили у пенсионеров многомиллионные суммы

22.02.2023, 23:10, Разное
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Шведские пенсионеры всё чаще становятся жертвами телефонных мошенников, которые выманили у них в прошлом году многомиллионные суммы, пишет Fria Tider. Как отмечает издание, в рамках информационной кампании по борьбе с преступниками полиция разослала пожилым жителям страны памятки в виде открыток с советами по поведению.


AP

Количество зарегистрированных жалоб в полицию на телефонных мошенников в Стокгольме резко возросло в течение 2022 года с и без того высокого уровня годом ранее. Самой уязвимой группой пострадавших от такого вида преступлений оказались пожилые люди в возрасте от 70 лет и старше, пишет Fria Tider.

По данным издания, преступникам удалось выманить у шведов около 176 миллионов шведских крон. Для того чтобы обезопасить жителей страны, полиция стартовала национальную информационную кампанию и отправила открытки с советами. как себя вести в таких ситуациях лицам преклонного возраста. В Стокгольме и на острове Готланд в общей сложности более 220 тыс. человек получат соответствующие памятки.

По словам представителя отдела по борьбе с мошенничеством полиции Стокгольма Яна Фриберга, зачастую жертвы теряют все свои сбережения, а в дополнение к финансовому ущербу в виде накопления долгов такие преступления приводят к угрызениям совести, чувству вины и беспокойству, пишет Fria Tider.

В 2022 году полиция Стокгольма получила около 5500 жалоб на действия телефонных мошенников. Добыча преступников на многомиллионные суммы включает в себя украденные деньги со счетов и наличные денежные средства. Как отмечается в материале, вероятнее всего, общая сумма ущерба от такого рода преступлений намного выше.


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