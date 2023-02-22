Пойманный с Барановской Лепс заявил о новой любовнице: Моложе лет на 30

Неосторожно

брошенное слово известной ведущей Ксенией Собчак породило целую волну слухов и

обсуждений. Напомним, что она заявила о связи Григория Лепса с телеведущей Первого

канала Юлией Барановской. Тайну сохранить не удалось и о предполагаемом романе

заговорили все.

Дело подкрепилось

спешным разводом певца. Григорий развелся со второй женой Анной после 20 лет

семейной жизни. Не спасли отношения даже трое детей пары — две дочери и сын. Ну

а Юле и менять ничего не пришлось — с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным

они расстались уже много лет назад.

Слухи о связи

пары распространялись долго, однако словесно пойманный с Барановской Лепс решил

прекратить все слухи. Григорий заявил о новой

любовнице. Имени новой подружки он не назвал, зато уточнил возраст.

“Она —

настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30”, — рассказывает

Григорий Лепс.

Скорее всего, это

не Юлия Барановская. Ведущей “Мужского Женского” уже 42 года, в то

время как Григорию 60 лет. Молодой девушке явно не больше 30 лет, а значит она

даже младше старшей дочери Лепса. Инге Лепсверидзе в этом году исполнится 39

лет, и недавно она впервые стала мамой.