 

Пойманный с Барановской Лепс заявил о новой любовнице: Моложе лет на 30

22.02.2023, 23:05, Разное
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Неосторожно
брошенное слово известной ведущей Ксенией Собчак породило целую волну слухов и
обсуждений. Напомним, что она заявила о связи Григория Лепса с телеведущей Первого
канала Юлией Барановской. Тайну сохранить не удалось и о предполагаемом романе
заговорили все.

Дело подкрепилось
спешным разводом певца. Григорий развелся со второй женой Анной после 20 лет
семейной жизни. Не спасли отношения даже трое детей пары — две дочери и сын. Ну
а Юле и менять ничего не пришлось — с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным
они расстались уже много лет назад.

Слухи о связи
пары распространялись долго, однако словесно пойманный с Барановской Лепс решил
прекратить все слухи. Григорий заявил о новой
любовнице. Имени новой подружки он не назвал, зато уточнил возраст.

“Она —
настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30”, — рассказывает
Григорий Лепс.

Скорее всего, это
не Юлия Барановская. Ведущей “Мужского Женского” уже 42 года, в то
время как Григорию 60 лет. Молодой девушке явно не больше 30 лет, а значит она
даже младше старшей дочери Лепса. Инге Лепсверидзе в этом году исполнится 39
лет, и недавно она впервые стала мамой.


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