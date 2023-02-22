 

Эксперты выяснили, какой антиоксидант способствует долголетию

22.02.2023, 23:02, Разное
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Ученые провели новое исследование, в результате которого определили три продукта, способных увеличить продолжительность жизни на 20%. Помогли специалистам эксперименты с круглыми червями.

Работа опубликована в журнале Marine Drugs. В ней говорится, что в организме человека присутствует ген FOXO3, отвечающий за продление жизни. Он активирован у большинства долгожителей. Помогает в стимуляции данного участка генома антиоксидант астаксантин, содержащийся в большом количестве в раках, креветках и криле.

Исследование реакции организма круглых червей на астаксантин позволило выяснить, что продолжительность их жизни увеличилась на 20%. Для людей это вещество также крайне полезно.


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