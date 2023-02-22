 

Мнение: По зову сердца?

22.02.2023, 22:53, Разное
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МВД подсчитало, что на митинг-концерт послушать речь Путина и выступления Лепса, Газманова, Шамана, «Любе», «Группу крови», хоры Турецкого, Александрова, Кубанский казачий и пр. пришли 200 000 человек.

А ведь сегодня рабочий день. И митинг прошел в рабочее время.

Это какая же мощная мотивация должна быть у людей, что бы в морозный, но рабочий день взять отгул и поехать на митинг?

Видимо, в Лужниках сегодня собрались настоящие патриоты России, готовые хоть завтра с утра по зову сердца отправиться на Донбасс. Так или не так?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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