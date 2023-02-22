Мнение: Заступиться за Перестройку

Заметил в последнее время неприятную тенденцию – разделять “СССР эпохи перестройки” (очевидно, 1985-1991 гг.) и “настоящий СССР” (70-е – первая половина 80-х). При этом перестроечный – это “фи”, это “проклятая демократия и плюрализм” и вообще – как бы и не СССР вовсе. А вот “настоящий” – это молочная страна с кисельными берегами, с колбасой по 2.20 и водкой по 3.60, с фейхоа, грильяжем и сырокопченой колбасой в “кооперативном магазине” – но, главное, с высокой духовностью.

Тут надо возразить. Во-первых, “совок” – он, к сожалению, всегда был “совком” (СССР-ом) – даже при Горбачеве. Во-вторых, хочется вступиться за Перестройку. Я-то убежден, что именно при Горби Союз недолгое время был более-менее пристойной страной (возможно, самойпристойной за все время своего существования). Продукты и товары, правда, начали исчезать поистине с космической скоростью, но зато появилась возможность зарабатывать, был ощутимейший общественный подъем, дышалось легко. Сам на Арбате не раз участвовал в захватывающих общественных дискуссиях (абсолютно стихийных) на темы, например, Канта или теодицеи. Состав спорящих (навскидку): отъявленный хиппи (босиком, заросший так, что глаз не видно), какой-то клерк в потертом костюмце, пожилая домохозяйка, дед-ветеран, увешанный наградами, пацан лет 15, благообразный мужик с бородой (явно – переодетый поп), мужичок откровенно бомжового вида. Разговор идет БЕЗ МАТА, на уровне, который, скажем, в сегодняшнем ЖЖ не сыскать. Такого в совке не бывало, увы, никогда – ни до того, ни после.

А вот “совок” в чистом виде – т.е. 70-е и начало 80-х – это МРАК. Изматывающий дефицит, очереди за всем, и НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО.

“Советский человек бесконечно уверен в своем завтрашнем дне – именно это его больше всего угнетает” (Жванецкий).

И анекдоты были соответствующие: “В вашем магазине есть вырезка? – К сожалению, можем предложить только вырезку из “Продовольственной Программы”. Или “Что такое “свиная отбивная”? – Это кусок черствого хлеба, отбитый у исхудавшей свиньи”.

“В магазине “Мясо” нет мяса, в магазине “Рыба” – рыбы, в магазине “Продукты” – продуктов”.

Или фраза из “голоса”, поразившая меня году в 82-м: “Только в СССР человек, идя в магазин, говорит: пойду, попробую купить МЯСА, или купить РЫБЫ. В других странах говорят – куплю свинину, или говядину, или курицу…, или семгу…” (2005)