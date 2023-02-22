Представитель генсека ООН Дюжаррик рассказал об отправке из Латвии судна с российскими удобрениями

Вопросы отправки из Латвии в развивающиеся страны судна с российскими удобрениями сейчас обсуждаются, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, как только появятся новости по поводу решения этого вопроса, то их сообщат общественности, передает ТАСС его слова.

В ООН не уточнили о каком грузе идет речь, каков его предполагаемый маршрут и объем груза.

Ранее сообщалось, что первая партия российских удобрений объемом около 20 тыс. тонн прибыла в Малави. Их отправила компания «Уралхим». Первое судно для экспорта было зафрахтовано ООН.

«Уралхим» и «Уралкалий» ранее договорились о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Бельгии, Нидерландах и Эстонии.

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