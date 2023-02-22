Генпрокуратура передала в суд уголовное дело против писателя Глуховского о дискредитации Вооруженных сил

Уголовное дело против писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом), который заочно обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, направлено в Басманный суд Москвы, сообщила Генпрокуратура.

Как заявило следствие, Глуховский весной, находясь за пределами России, опубликовал в соцсетях сообщения, в которых заведомо ложную информацию о российских войсках выдавал за достоверную. При этом Глуховский также опубликовал видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения», передает ТАСС.

Глуховский утверждал, что российские войска якобы вели «умышленные обстрелы и бомбардировки жилых домов, школ и больниц», совершали «массовые убийства мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции».

Генеральная прокуратура указывает, что обеспечить участие Глуховского в уголовном деле нет возможности. При этом все следственные действия, которые доступны без его участия, завершены. В связи с этим судебное разбирательство будет проведено без фигуранта.

Напомним, осенью Глуховский был включен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов. Глуховский объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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