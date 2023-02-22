Моника нашла! – Личное мнение

Ну наконец-то долгожданная приятная новость! Моника, ваша радость, Белуччи, как сообщают, замечена с мужиком.

И мужик-то — не этот ваш Кассель, променявший сочную Монику на молодую худышку Тину Кунаки, а самый настоящий кинорежиссер — нет, не Якин.



Малена.

Кинорежиссёр Тим Бёртон. Ему 64.

Моника тоже не девочка — ей 58. Почему бы и нет? Достойная пара — не каждая молодуха захомутала бы Бёртона.

А Моника смогла. Что ещё раз подтверждает, что не зря вы её любите.

Не знаю, что разглядел Тим Бёртон в Монике через очки — может, пора очки поменять? Наверное, дело уже не во внешности, а в безмерном таланте актрисы одного выражения лица Белуччи.

Хорошее лицо у Моники, круглое. И играет она им тоже хорошо — что горе, что радость, всегда смотрит на происходящее невозмутимо.

Ну не можем же мы с Тимом Бёртоном ошибаться, правда?

Откровенно скажу: за Монику рада. Такая красотка и вот нашла себе жениха! Что она будет делать с ним, я не очень хорошо понимаю. Станет, наверное, мощной музой для мужа.

Выйдет с утра в ночнушке, а он кофе пьёт. И сразу сценарий готов для нового фильма про Монику и шоколадную фабрику.

А вы рады, небось, тоже? Доказала всем Моника, что ещё ого-го?

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