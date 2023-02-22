В конгрессе США предложили «развести» штаты, чтобы избежать гражданской войны

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила за «национальный развод» американских штатов в зависимости от их политического предпочтения. Она предложила расширить полномочия региональных властей в вопросах образования, торговли и энергетики. Таким образом, на её взгляд, страна сможет избежать назревающего внутреннего конфликта, пишет Newsweek.



AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Джорджии выступила за «национальный развод», то есть разделение Соединённых Штатов на «красные» республиканские и «синие» демократические. По её мнению, это позволит стране избежать гражданской войны, пишет Newsweek.

Грин поделилась своим предложением в Тwitter, а затем выступила в защиту идеи в эфире Fox News. Она выразила уверенность, что этот шаг является необходимым, поскольку консерваторы устали от «запугивания со стороны левых», контролирующих Вашингтон.

Конгрессвумен, которая не так давно сама пережила развод со своим мужем после 27 лет совместной жизни, настаивает: раскол штатов по политическому предпочтению не приведёт к распаду страны. Более того, на её взгляд, он спасёт США от внутренних противоречий.

«Все, с кем я разговариваю, сыты по горло издевательствами, оскорблениями и неуважением со стороны левых, — сказала Грин. — Наши образы жизни стали настолько далеки друг от друга, что всё приближается к этому моменту».

«Последнее, что я хочу видеть в Америке, — это гражданская война, — продолжила она. — Никто этого не хочет… но дело движется в этом направлении, и нам необходимо что-то предпринять».

Грин предположила, что её идея пользуется популярностью с учётом внимания, которое приковал её пост. На момент выхода статьи твит конгрессвумен о «национальном разводе» набрал не более 76,5 тыс. лайков и 10,3 тыс. ретвитов, но при этом был просмотрен не менее 31,1 миллионов раз, обращает внимание Newsweek.

Законодательница утверждает, что её план соответствует «видению отцов-основателей». «Национальный развод — это не гражданская война, а необходимая реальность из-за наших непримиримых разногласий. Федеральное правительство — чудовище, которое стало оружием левых против правых», — написала она в Twitter.

По словам издания, остаётся неясным, как можно юридически осуществить предложение Грин в рамках действующей Конституции США. Впрочем, сама политик раскрыла некоторые детали своего плана в серии твитов.

«Сократить федеральное правительство было бы легко. Штаты будут полностью контролировать такие вещи, как образование, торговля и коммерция, а также коммуникации в гораздо большей степени, а федеральное правительство — в гораздо меньшей», — пояснила она.

По её словам, «красные» штаты начнут разрешать молитвы в школах и потребуют от учащихся вставать во время исполнения государственного гимна. В то же время демократические регионы будут приносить клятву не американскому флагу, а «идеологии идентичности, включая флаги трансгендеров и BLM».

Кроме того, по утверждению конгрессвумен, «красные» штаты после «развода» перестанут «подчиняться лжи климатического культа». Они «будут полностью вольны создавать и использовать энергию из ископаемого топлива для своих граждан».

Стражи правопорядка в «красных» штатах «будут хорошо обученными, оплаченными, оснащёнными и снова станут героями, а не головорезами-расистами». В то время как «синие» штаты задумают «упразднить полицию» и «немедленно разоружить своих граждан», предрекла Грин.

План «развода», предложенный Грин, встретил критику как со стороны демократов, так и республиканцев. Некоторые предположили, что идея вряд ли когда-либо осуществится, поскольку в прошлый раз именно отделение штатов закончилось гражданской войной, отмечает Newsweek.

«Я думаю, что Авраам Линкольн имел дело именно с такого рода безумием, — прокомментировал идею Грин сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни. — Мы не собираемся разделять страну. Вместе мы выстоим, а разделившись, падём».