Учёные стараются разгадать геологическую загадку Мавритании под названием «Глаз Сахары»

Ученые уже давно пытаются выяснить, откуда возникла природная структура «Глаз Сахары», но не могут найти достаточно фактов для подтверждения той или иной теории.

Основными теориями происхождения являются ударная и вулканическая. В результате недавнего исследования специалисты отвергли первую в связи с тем, что дно «Глаза Сахары» плоское и в породах нет следов падения метеорита.

Возникновение Ришата в результате выхода магмы на поверхность Земли из-за разлома суперконтинента Пангеи считают куда более вероятным, учитывая наличие колец вокруг объекта и их куполообразную форму.