Учёные стараются разгадать геологическую загадку Мавритании под названием «Глаз Сахары»
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Ученые уже давно пытаются выяснить, откуда возникла природная структура «Глаз Сахары», но не могут найти достаточно фактов для подтверждения той или иной теории.
Основными теориями происхождения являются ударная и вулканическая. В результате недавнего исследования специалисты отвергли первую в связи с тем, что дно «Глаза Сахары» плоское и в породах нет следов падения метеорита.
Возникновение Ришата в результате выхода магмы на поверхность Земли из-за разлома суперконтинента Пангеи считают куда более вероятным, учитывая наличие колец вокруг объекта и их куполообразную форму.
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