Мнение: Как правильно давать советы, накрутка вместо скидки и рост числа микрозаймов

1. В Школе Капитализма я рассказываю о нашей приятной гражданской обязанности, обязанности давать советы. Цитирую из начала поста (ссылка):



Чем сильнее люди нуждаются в чужих советах по устройству своих дел, тем менее они склонны их выслушивать. Всё по классике: «не учите меня жить, лучше помогите материально». Причин у такой нелюбви к советам несколько.



Во-первых, если дела у человека идут плохо, обычно на то есть причина. Возможно, причина как раз в том, что этот человек чужих советов не слушает принципиально, предпочитая раз за разом принимать плохие решения самостоятельно.



Во-вторых, когда дела у человека идут плохо, окружающие докучают ему добрыми советами ежедневно. Понятно, что вырабатывается привычка отмахиваться — особенно от тех, кого он не считает таким уж авторитетом.



В-третьих, большая часть людей давать советы любит, но не умеет…

2. Пользователи Озона жалуются, что для тех, кто оплачивает премиум-подписку, цены получаются не дешевле, а значительно дороже (ссылка). Подписываешься на премиум, полагая, что теперь у тебя скидка. Смотришь, сколько стоит кофеварка с твоего премиум-аккаунта и с аккаунта жены, которая никуда не подписывалась. У тебя — на 10% дороже.

Логику маркетплейсов (подобным грешит не только Озон) понять можно. Клиент оформил премиум, расслабился, чувствует себя важным клиентом. Сравнивать цены он не склонен, так как деньги у него есть, и так как он уверен, что ему дают лучшие условия. Чего бы не накрутить?

По сути это, конечно, мошенничество, статья 159 УК РФ: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Злоупотребление доверием есть? Есть. Хищение есть? Есть. Вот, пожалуйста.

С точки зрения здорового капитализма проблема довольно серьёзная, так как Озон и прочие маркетплейсы портят рынок, мешая покупателям сравнивать товары по соотношению цена-качество. Решать её, полагаю, будут в комплексе, обязав маркетплейсы давать прозрачную информацию по ценам: дескать, вот базовая цена, вот ваша скидка, а вот цена не за штуку, а за килограмм или за терабайт.

Кстати, история с Озоном ещё одна иллюстрация к моему правилу по возможности воздерживаться от оформления скидочных карт. Хочешь сэкономить — не смотри на размер скидки, а изучи рынок, сравни 5+ предложений, выбери лучшее. Или, лучше, воздержись от покупки вовсе.

3. Россияне пристрастились к микрозаймам. Если верить исследованиям, чуть ли не каждый девятый наш соотечественник попался на крючок микрокредитов (ссылка):

В России на конец 2022 года было 17,3 миллиона человек с действующими микрозаймами, пишет РБК со ссылкой на исследование СРО «МиР».

За кризисный год число заемщиков МФО увеличилось на 21,9 процента, 3,1 миллиона человек решили взять ссуду. Темпы прироста были выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5 процента), но уступили результатам 2021-го (47,3 процента). Объем займов, одобренных в прошлом году физлицам, оценивается в 608 миллиардов рублей. Год к году выдачи взлетели на 28,7 процента.

Как считает коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов, рынок МФО продолжит расти на 12-13 процентов год к году как по портфелю, так и по выдачам.

В этом году объем выдачи займов «до зарплаты» в России вырастет на 15-20 процентов, прогнозировали эксперты из Webbankir. В большинстве случаев подобные займы берут люди с невысоким уровнем дохода.

Цифру надо проверять. Надеюсь, реальное количество россиян с микрозаймами всё же меньше. Скорее всего, информация, собранная по разным МФО дублируется, так как клиенты одной микрокредитной организации часто становятся клиентами ещё нескольких.

Также некоторые жулики берут кредиты по поддельным документам, по старым (якобы потерянным) паспортам и так далее, чтобы было проще набрать деньги сразу в нескольких местах и потом не отдавать. Впрочем, сомневаюсь, что таких много. Всё же большая часть заёмщиков честно планирует вернуть долг — на момент его получения, во всяком случае.