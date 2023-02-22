 

Что подарить мужчине: идеи подарков на 23 февраля по знаку зодиака

22.02.2023, 20:20, Разное
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Выбирать подарки
всегда непросто, особенно если получатель заранее не намекнул на свои желания. Накануне
23 февраля все женщины судорожно вспоминают все детали характера или образа
жизни знакомых мужчин, чтобы сделать выбор. Помочь в этом может и знак зодиака.
Астрология, как никто другой, знает, что теплится в душе человека.

Представителям
огненных знаков (Овнам, Львам и Стрельцам) подойдут яркие, необычные, возможно
даже экстравагантные подарки. Это могут быть подарки-впечатления. Например,
сертификат на обучение стрельбе из оружия или занятие скалолазанием.

Мужчины земных
знаков (Тельцы, Девы и Козероги) предпочтут полезные подарки. Сувениры, безделушки
или сладости не так сильно порадуют таких мужчин. Лучше выбрать технику для
дома — пылесос или увлажнитель воздуха. Более бюджетный подарок — книги.

Близнецам, Весам
и Водолеям легко уйти в свои мысли и забыть про обязательные дела. Подарите
мужчине воздушного знака записную книжку или планер, чтобы всегда оставаться в
потоке событий.

Сентиментальные и
чувствительные водные знаки (Раки, Скорпионы и Рыбы) — это самая непростая
категория мужчин. Они хотят получить индивидуальный подарок, в которой даритель
вложит достаточно сил и времени. Идеальный вариант — что-то, сделанное своими
руками.


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