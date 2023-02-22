Названа сумма сбережений для комфортной пенсии

Инвесторы заявили, что им нужно от трех до пяти миллионов долларов для комфортного выхода на пенсию. Такая информация была получена после проведенного опроса проведенный опрос.

“Две трети из 553 опрошенных инвесторов отметили, что для комфортной старости им нужно от 3 до 5 миллионов долларов на счету”, — цитирует авторов исследования издание URA.ru. Отмечается, что большая часть респондентов настроены оптимистично в вопросе своих пенсионных накоплений в 2023 году.