Cognition: младенцы превалируют искусственный интеллект в психологии здравого смысла

Американские психологи в результате новой исследовательской работы выяснили, что дети с самого раннего возраста могут приписывать другим людям цели и ожидать, что они начнут добиваться их. При этом новорожденные справились с задачей эффективнее искусственного интеллекта.

По имеющимся данным, ученые уже знали, что дети способны определить мотивацию поступков взрослых, но они даже не могли представить, что новорожденные справятся с тестами куда лучше, чем специально обученная нейронная сеть.

По мнению ученых, это в очередной раз доказывает, что системы на основе искусственного интеллекта никогда не смогут заменить мозг человека, разрыв так и будет оставаться колоссальным.