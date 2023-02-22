 

Cognition: младенцы превалируют искусственный интеллект в психологии здравого смысла

22.02.2023, 20:15, Разное
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Американские психологи в результате новой исследовательской работы выяснили, что дети с самого раннего возраста могут приписывать другим людям цели и ожидать, что они начнут добиваться их. При этом новорожденные справились с задачей эффективнее искусственного интеллекта.

По имеющимся данным, ученые уже знали, что дети способны определить мотивацию поступков взрослых, но они даже не могли представить, что новорожденные справятся с тестами куда лучше, чем специально обученная нейронная сеть.

По мнению ученых, это в очередной раз доказывает, что системы на основе искусственного интеллекта никогда не смогут заменить мозг человека, разрыв так и будет оставаться колоссальным.


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