 

Более 40% пользователей считают, что их смартфоны прослушиваются

22.02.2023, 20:11, Разное
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С помощью данных, которые получают при прослушивании телефонов, бренды могут настраивать рекламу в Интернете – так считает 41% россиян. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе маркетинговой компании Mindbox.

Исследование Mindbox показало, что 24% россиян считают, что бренды могут анализировать персональные данные и предоставлять на их основе рекламу. 18% респондентов считают, что различные компании отслеживают их действия в Интернете. Еще 14% заявили, что бренды следят за поведением посетителей своих сайтов, для создания таргетированной рекламы. Около 6% считают, что компании следят за ними и в оффлайне.

Mindbox также выяснил, какой информацией россияне не боятся делиться в Интернете. 29% проголосовали за электронную почту, 24% – за информацию о возрасте и поле, и по 12% – за информацию о семейном и профессиональном положении. Тем не менее, больше всего россиян боятся оглашать информацию о доходах (25%) или биометрические данные (23%), адрес и место жительства (16%), а также номер телефона (11%). Еще 41% заявили, что не стали бы предоставлять свои персональные данные компаниям, но вынуждены это делать.

26% опрошенных выступили против того, чтобы делиться личными данными с компаниями, и предпочитают их не предоставлять. Только 11% считают, что подобная информация о них может улучшить качество услуг.

В исследовании Mindboxes приняли участие более 1200 респондентов из российских городов-миллионников. Опрос респондентов проводился в феврале 2023 года.


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