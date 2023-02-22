 

Годовая инфляция в России замедлилась

22.02.2023, 20:11, Разное
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Согласно обзору Минэкономразвития “О текущем положении цен”, инфляция в РФ 20 февраля замедлилась до 11,36% с 11,61% неделей ранее.

Согласно документу, за неделю с 14 по 20 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,06%, а в годовом исчислении – до 11,36%.Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение роста цен на продукты питания (до 0,1% после 0,35% неделей ранее). Это связано с замедлением роста цен на фрукты и овощи и возвращением к более низким ценам на другие товары.

Цены на непродовольственные товары также снизились (минус 0,12% по сравнению с 0,05% неделей ранее). Министерство указало, что инфляция в секторе услуг составила 0,32% из-за продолжающегося роста цен на внутренние перелеты. Министерство экономического развития прогнозирует, что в 2019 году инфляция достигнет 5,5%.

В апреле министерство представит в правительство обновленный макропрогноз на текущий и будущий годы. Банк РФ в феврале обновил среднесрочный прогноз и сохранил оценку инфляции на уровне 5-7%.


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