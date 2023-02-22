«Расстрелять всех!»

Ни одна страна не относилась к своей армии так, как Советский Союз — с беспощадностью, с хмурым подозрением, перетекавшим в невиданные репрессии.

Белые пятна военной Фемиды

Причем это отношение отлично сочеталось с внешним культом и безудержной рекламой всего военного, со щедрой раздачей наград — заслуженных и незаслуженных. В результате власть и сама себя убедила в том, что у нее лучшая армия в мире, и нет преград — ни в море, ни на суше!

В 80 — начале 90-х, когда цензура ослабла, были обнародованы сведения, рациональному объяснению не поддающиеся.

Например, число приговоренных к смертной казни военнослужащих (только военными трибуналами!) в 1941–45 годах составило 284 344 человека, из них расстреляно — 157 593! В то время как, скажем, в американской армии были расстреляны 146 человек,

британские трибуналы приговорили к смертной казни 40 своих военнослужащих, французские — 102…

Остается только, для полноты картины, обратиться и к статистике вермахта: за 5 лет войны, с 1 сентября 1939 по 1 сентября 1944 года, по приговорам германских военных трибуналов казнено 7810 человек.

Но, наверное, могут найтись люди, которые скажут, что это вообще — жестокая российская «традиция», наше посконное неуважение к человеческой жизни… Я долго искал данные по старой царской армии времен Первой мировой. Сводной цифры не нашел, и никто из знакомых историков подсказать не смог. Но с 1905 по 1917 год повешено и расстреляно в РФ было 3087 человек. За двенадцать — и каких! — лет…

Что же за годы Советской власти с народом произошло?

Показательна динамика роста числа осужденных за «измену Родине» (ст. 58–16 УК РСФСР).

В 1941 году по этой статье было осуждено 8976 человек,

в 1942-м — 45 050,

в 1943-м — 52 757,

в 1944-м — 69 895 человек.

То есть чем ближе была Победа, тем больше появлялось желающих изменить Родине и перейти на сторону гибнущей Германии?

Автор книги «Война на весах Фемиды» В. Звягинцев (в 2017 году, когда вышла книга, — действительный государственный советник юстиции 3-го класса, начальник Аналитического отдела Контрольно-аналитического управления Арбитражного суда России) считает, что «такую динамику можно объяснить желанием руководителя созданного в апреле 1943 года СМЕРШ Абакумова показать «наличие» в армии и стране многочисленных «изменников», что подчеркивало политическую значимость СМЕРШ и обеспечивало рост авторитета его начальника».

Но и официальная судебная статистика, пишет далее Звягинцев, «абсолютно не отражает реалий того времени». Опубликованные в последние годы таблицы и списки (даже о количестве репрессированных лиц из высшего комначсостава) — далеко не полные… «Работа военной Фемиды в годы войны действительно изобилует белыми пятнами.

Если с довоенными репрессиями мы в основном «разобрались» благодаря исследованиям Н.Г. Смирнова, О.Ф. Сувенирова, Н.С. Черушева и др., то применительно к военному времени — до сих пор на глазах повязка».

С 2017-го слабее эта повязка не стала. Более того, срок секретности по «военным делам» продлен. Почему?

«Он не изменник, он дурак и пьяница»

За минувшие десятилетия, кажется, поминутно можно было расписать, кто и чем занимался накануне и во время самой страшной катастрофы, обрушившейся на нашу страну в ХХ веке. Но истлевающие бумажки с грифом «Секретно» в случайно приоткрываемых архивах вновь и вновь переворачивают наши устоявшиеся представления о происходившем, появляются из небытия прочно забытые фигуры в мешковатых гимнастерках и строгих партийных френчах.

В ноябре 1957 года Хрущев на собрании актива Московской областной парторганизации рассказал, цитирую по стенограмме:

Дмитрий Григорьевич Павлов. Фото из архива

«Развалился Белорусский фронт, командующего расстреляли. Правда, сейчас его реабилитировали, он не изменник, но то, что он был дурак и пьяница, — в этом не может быть сомнений. («Кто, назовите фамилию?» — раздались голоса из зала). Это командующий Белорусским фронтом Павлов, который за развал фронта в первые дни войны был судим и расстрелян. Я Павлова мало знал. Я когда-то встречался с ним в Харькове на испытаниях Т-34. Он тогда был командующим бронетанковыми войсками. Я тогда же сказал Сталину, что такой командующий производит очень невыгодное впечатление. Смотрю, его назначают в Белоруссию…»

Вообще-то после командировки в Испанию Павлов считался очень перспективным командиром и действительно сделал ошеломительную карьеру. Но оставим оценки на совести Хрущева. Так ли был генерал армии Павлов виноват в развале округа (а впоследствии — фронта), сказать не берусь. Больше ли других военачальников пил? Тоже сомневаюсь.

Но факт остается фактом. В июле 1941-го он был судим и расстрелян, предварительно наговорив на себя и окружающих все, что следователь за него смог придумать.

В том числе и на маршала Кулика (с которым и в Испании контактировал) наговорил. Но для Кулика тогда все обошлось. Подозреваю, что тогда ему еще сильно помогала биография: Первая конная армия долго оставалась «палочкой-выручалочкой» и неисчерпаемым резервом для высших военных кадров: Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Щаденко, Тюленев, Кулик тот же… В годы войны храбрые кавалеристы, правда, себя (мягко скажем) не проявили, но былая близость к Сталину недостаток военных талантов явно компенсировала. Пока эта близость не стала обременительной даже для Сталина.

Григорий Иванович Кулик. Фото из архива

Хрущев: «Мы расстреляли и маршала Кулика. Это был честный человек, но, конечно, ему командовать артиллерией доверить было нельзя. Я знаю, как он командовал армией, а Сталин прислал его в состав нашего фронта. Я сразу же сказал об этом Сталину, зачем его к нам прислали. Его потом освободили и расстреляли. Почему его выдвинул Сталин? Потому, что когда под Сталинградом, в первые дни революции шли бои с казаками, тогда Кулик командовал артиллерией. Но в это время в этой артиллерии были три пушки, и на это у него ума хватило, но чтобы командовать всей артиллерией Советского Союза, для этого большого дела у него уже ума не хватало… Я Сталину сказал об этом. Он мне ответил: нет, вы его не знаете, он храбрый человек. Верно, он храбрый, слов нет. Но храбрость нужна и солдату, а командующему помимо храбрости нужен еще и ум, потому что от этого зависит жизнь тысяч людей. Храбрость он может проявить и умереть, но какому дураку нужна его храбрая смерть, когда он своей храбростью положит тысячи людей…».

Расстреляли Кулика, уже пониженного до генерал-майора, в 1950-м.

«Потери от своих»

За годы Великой Отечественной войны на всех фронтах в общей сложности погибли, умерли и пропали без вести 423 генерала и адмирала. Вычтем тех, кто скончался от болезней. Двадцать погибли в результате несчастного случая, трое покончили с собой при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями, 18 были расстреляны и впоследствии реабилитированы. Непосредственно «от рук врага» мы безвозвратно потеряли 357 человек.

Трудно себе представить, но только за два года Большого террора «убыль» высшего руководства вооруженных сил была в два с лишним раза больше!

Более того, даже пережившие 37-й год два генерал-полковника, три генерал-лейтенанта, 11 генерал-майоров и один контр-адмирал были арестованы непосредственно перед самой войной. Вскоре после ее начала 15 из них расстреляли без суда, а двое умерли в ходе следствия.

С их учетом за пятилетие «потери от своих» составили 943 человека, или 85% от общей численности генералитета накануне Великой Отечественной войны.

Все они пострадали невинно и впоследствии официально реабилитированы.

Будем справедливы, усилия по искоренению в армии врагов народа прилагались и задолго до 1937 года. Но именно к 1937-му «концентрация» этих врагов и возросшая «квалификация» следственных органов достигли беспрецедентного размаха и привели к обескураживающим результатам.

Первые пять маршалов Советского Союза, слева направо: сидят Тухачевский (расстрелян), Ворошилов, Егоров (расстрелян); стоят Будённый и Блюхер (арестован, умер в Лефортовской тюрьме от пыток). Фото из архива

В феврале 1936-го в состав Военного совета при наркоме обороны входило 85 человек. Из них до войны или в ее самом начале были расстреляны 67. Трое покончили с собой, маршал Блюхер замучен во время следствия, двое осуждены, а еще двое были арестованы, но потом освобождены.

Командарм 1-го ранга С. Каменев успел умереть своей смертью в 1936-м, но и его объявили «врагом народа». Посмертно. То есть к началу войны в совете оставалось 9 человек, но еще раньше он был упразднен.

Генерал Н. Куйбышев, командующий войсками Закавказского военного округа, на заседании Главного военного совета 21 ноября 1937 года сообщил:

— На сегодня у нас тремя дивизиями командуют капитаны… Но дело не только в этом, один до этого не командовал не только полком, но и батальоном, он командовал только батареей.

На вопрос с места: «Куда же подевались командиры?» — Куйбышев с мрачным юмором ответил: «Все остальные переведены в ведомство НКВД без занятия определенных должностей».

Через два месяца Куйбышев был «переведен в ведомство НКВД» — арестован и через полгода расстрелян.

Но кто же занимал места разоблаченных и казненных врагов?

В декабре 1940-го начальник Военной академии им. Фрунзе генерал-лейтенант М. Хозин говорил:

Михаил Семенович Хозин. Фото из архива

— Мы получили в 1940 году 75% нового преподавательского состава. Это, как правило, командиры, имеющие до двух лет перерыва службы в Красной Армии, оторвавшиеся от войсковой практики и не имеющие методических навыков в дела преподавания. В числе прибывших преподавателей имеются командиры, у которых нет высшего военного образования, и целый ряд командиров, которые были отстранены от занимаемых должностей, вследствие невозможности их использования в войсках… Из числа всех преподавателей не имеет боевого опыта 81 человек — они ни разу, нигде, ни в какой войне не участвовали; с командным стажем в армии от 5 до 10 лет — 90 человек… Вместо сорока профессоров, положенных по штату, в академии было два, вместо 105 доцентов — пять, адъюнктов вместо 75 — 9. Не хватало трети всех преподавателей. Один из выпускников академии умудрился в боевом приказе сделать 92 грамматические и технические ошибки.

Через полгода с такими кадрами страна вступила в войну.

«Наша Армия лучше, чем любая другая армия»

В общем-то это очень легко: подобрать сколько надо фактов, чтобы неопровержимо доказать, что наша страна изо всех сил готовилась отразить вражеское нападение. Столько-то танков произвела, столько-то самолетов, столько-то гаубиц… И морально-политическое единство народа было как никогда высоко.

Как там говорил нарком Ворошилов в своей речи на XVIII съезде ВКП(б):

«Порукой тому, что враг будет накоротке смят и уничтожен, служит политическое и моральное единство нашей Красной Армии со всем советским народом.

Порукой этому служит марксистско-ленинская идеология, идеология партии Ленина–Сталина, которой живет армия советского Государства. Во имя этой идеологии бойцы, командиры и политработники готовы всегда отдать свою жизнь.

Порукой этому служит то, что наша Рабоче-крестьянская Красная армия является первоклассной, лучше, чем какая-либо другая армия, технически вооруженной и прекрасно обученной армией…

Товарищи! Наша армия несокрушима!»

НаркомКлимент Ефремович Ворошилов в своем рабочем кабинете, 1939 г. Фото: ТАСС

Но есть ведь и другие, куда менее оптимистические цифры. И другие цитаты. И мы знаем, как отступала вооруженная «лучше, чем какая-либо другая армия». И сколько млн пленных оставила она в 41-м в немецких лагерях.

К 1940 году сухопутные войска лишились 48 773 человек, Военно-Воздушные Силы — 5616 и Военно-Морской Флот — свыше трех тысяч человек командного состава. Репрессиям подверглась основная часть руководящего состава центральных управлений Наркомата обороны, а также 27 командиров корпусов, 96 командиров дивизий, 184 командира полка, 11 командующих ВВС округов и флотов, 12 командиров авиационных дивизий, 4 командующих флотами.

Риторический вопрос: все ли они были бы так уж бесполезны, когда «все началось»?

С 1938 по 1940 год сменились все командующие войсками военных округов, на 90% были обновлены их заместители, помощники, начальники штабов, начальники родов войск и служб, на 80% — руководящий состав корпусных управлений и дивизий. В большинстве военных округов до половины офицеров имели командный стаж от 6 месяцев до года, а около 40% командиров среднего звена составляли командиры запаса с недостаточной военной подготовкой.

«Исключить ввиду смерти»

Летчики были любимчиками и власти, и народа. Кому еще посвящалось столько песен, фильмов, кого так щедро награждали и обожали? Первым делом, первым делом самолеты!

Кому многое дано, с того много и спросится. Тем страшнее разочарование, если столь велики были надежды.

Петр Лёвин, горный инженер, когда-то руководитель главка в советском Минуглепроме, один из организаторов ликвидации последствий Чернобыльской аварии, затем крупный и успешный предприниматель, многие годы занимался историей своей семьи и недавно выпустил об этом книгу. Так и назвал: «История счастливой семьи». Счастье, действительно, хлещет с ее страниц через край: войны, голод, метания по стране, тюрьмы, лагеря… Один дед прошел через них и умер на свободе. Другой (один из первых российских летчиков, а при Советской власти — генерал) — в числе первых лиц в ВВС был расстрелян 23 февраля 1942 года.

Обращаю ваше внимание: именно этот день (праздник!) был выбран чекистами, чтобы выкосить тех, кто так нужен был на фронте.

— Разыскивая в архивах материалы, касающиеся дедушки, — рассказывает мне Лёвин, — я обнаружил дивный документ: указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1944 года «О лишении ряда лиц орденов и медалей СССР». Указ этот не был секретным, но в связи с тем, что дедушку засунули в «замечательную» компанию пьяниц, дезертиров и расхитителей социалистической собственности, никто из его друзей или родных не обратил внимания на то, что в указе фигурирует и… Лёвин! С шикарной формулировкой: «за проступки, порочащие звание орденоносца».

Потом о дедушке вспомнили в декабре 1946 года: его вычеркнули (опять же — вместе с другими) из рядов Советской армии. Причем в приказе Главного управления кадров речь идет о «лицах, осужденных органами Государственной безопасности к различным срокам наказания». Но ведь Лёвин к таким лицам не относился — его расстреляли!

И лишь в январе 56-го этот приказ был отменен, и министр обороны маршал Жуков подписал другой: исключить из списков Советской Армии — ввиду смерти.

Там же отмечено, что воинского звания (генерал-майор авиации) он не лишался. Чудны твои дела, господи…

Первый арест, который бесспорно следует отнести к «делу авиаторов», произошел 18 мая 1941 года. Был арестован начальник Научно-испытательного полигона авиационного вооружения ВВС Красной армии полковник Г. Шевченко.

27 мая был арестован начальник НИИ ВВС А. Филин (прежнего начальника института комбрига Н. Бажанова расстреляли в 1938 году).

Лётчик-испытатель А. Филин с семьей, 1931 г. Фото: М. Калашников

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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