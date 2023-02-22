«Восстанет в трудный для России час»: архивисты обнаружили предсказание о Ленине в уральском монастыре

В Свято-Свердловском ставропигиальном монастыре учёные-архивисты

обнаружили летопись с предсказанием, которое дал неизвестный монах начала XX века. В нём говорится, что Владимир Ленин «восстанет из мертвых в трудный для России час» и «наведет порядок

в стране».

Аутентичность документа подтвердил углеродный анализ. Текст был написан примерно в 1924-26 годах на старином пергаменте из

выдубленной кожи. Хранилось оно в отдалённом тоннеле монастыря. В предсказании утверждается, что Ленин не умер, а лишь «спит

глубоким сном в ожидании своего часа». Когда же в России наступят «тёмные времена», лидер большевиков пробудится в своей каменной опочивальне, призовёт тех, кто остался ему

верен, и «вновь пойдёт на штурм телеграфа и почты».

Монах также утверждал, что люди могут приблизить

возвращение вождя. Для этого необходимо соблюдать определенные ритуалы: носить

красные флаги, расклеивать листовки, ходить на первомайские демонстрации, принимать участие в дискуссиях на коммунистических веб-форумах, регулярно произносить и писать слова, которые сам Ленин часто использовал в своих трудах («буржуазия», «оппортунизм», «реакция»,

«пролетариат»), а также поздравлять друг друга с Пасхой, Рождеством и Днём

Великой Октябрьской Социалистической Революции. Признаками приближающегося воскрешения

вождя мировой революции могут стать «война лютая, разлад межи державами,

сотрясения Земли да попрания договоров о стрельбе греческим огнем».

Учёные полагают, что такие наставления в целом характерны для

многочисленных несбывающихся пророчеств и воспринимать их всерьёз не стоит. Однако документом уже заинтересовался ряд организаций – так, заявку на ознакомление с летописью

подал глава КПРФ Геннадий Зюганов. При этом, как сказали ИА «Панорама»

источники в ЦК, лидер партии строго-настрого запретил читать текст предсказания

другим своим соратникам. Предоставить доступ к документу требуют также «граждане

СССР» (организация признана экстремистской и запрещена) и ряд блогеров, утверждающих,

что они уже много лет следуют предписаниям неизвестного монаха.

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