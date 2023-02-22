«Восстанет в трудный для России час»: архивисты обнаружили предсказание о Ленине в уральском монастыре
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В Свято-Свердловском ставропигиальном монастыре учёные-архивисты
обнаружили летопись с предсказанием, которое дал неизвестный монах начала XX века. В нём говорится, что Владимир Ленин «восстанет из мертвых в трудный для России час» и «наведет порядок
в стране».
Аутентичность документа подтвердил углеродный анализ. Текст был написан примерно в 1924-26 годах на старином пергаменте из
выдубленной кожи. Хранилось оно в отдалённом тоннеле монастыря. В предсказании утверждается, что Ленин не умер, а лишь «спит
глубоким сном в ожидании своего часа». Когда же в России наступят «тёмные времена», лидер большевиков пробудится в своей каменной опочивальне, призовёт тех, кто остался ему
верен, и «вновь пойдёт на штурм телеграфа и почты».
Монах также утверждал, что люди могут приблизить
возвращение вождя. Для этого необходимо соблюдать определенные ритуалы: носить
красные флаги, расклеивать листовки, ходить на первомайские демонстрации, принимать участие в дискуссиях на коммунистических веб-форумах, регулярно произносить и писать слова, которые сам Ленин часто использовал в своих трудах («буржуазия», «оппортунизм», «реакция»,
«пролетариат»), а также поздравлять друг друга с Пасхой, Рождеством и Днём
Великой Октябрьской Социалистической Революции. Признаками приближающегося воскрешения
вождя мировой революции могут стать «война лютая, разлад межи державами,
сотрясения Земли да попрания договоров о стрельбе греческим огнем».
Учёные полагают, что такие наставления в целом характерны для
многочисленных несбывающихся пророчеств и воспринимать их всерьёз не стоит. Однако документом уже заинтересовался ряд организаций – так, заявку на ознакомление с летописью
подал глава КПРФ Геннадий Зюганов. При этом, как сказали ИА «Панорама»
источники в ЦК, лидер партии строго-настрого запретил читать текст предсказания
другим своим соратникам. Предоставить доступ к документу требуют также «граждане
СССР» (организация признана экстремистской и запрещена) и ряд блогеров, утверждающих,
что они уже много лет следуют предписаниям неизвестного монаха.
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