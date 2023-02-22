Мнение: О провалах «грозного оружия»… Минус ещё один козырь?

Американские СМИ сообщили о якобы провальных испытаниях «Сармата» прямо в день послания президента России. В ответ российский МИД попросил им не верить. Ну, ОК. Хотя, конечно, подозрительно, что Владимир #Путин в Гостином дворе, намекнув на положения оборонной доктрины РФ, не стал прямо говорить о «силе русского оружия». Обычно он акцентировал на этом внимание. Но, допустим, случайно совпало…

Однако ещё одно «подозрительное» сообщение пришло из Южной Африки, где #Россия участвует в международных учениях.

ВМФ РФ не станет запускать ракету «Циркон» на учениях в ЮАР. Об этом сообщил капитан Олег Гладкий, возглавляющий российский контингент. Почему? Ответ, возможно, знают на Западе.

По сообщению Business Insider, российская гиперзвуковая ракета «Циркон» имеет серьёзные недостатки, особенно когда речь идёт об отслеживании движущихся целей, таких как корабли. Про них изданию заявил некий британский эксперт по военно-морской войне.

«Циркон» может двигаться со скоростью почти 7 000 миль в час, что делает его трудносбиваемым, но объекты, движущиеся на гиперзвуковых скоростях, ионизируют воздух вокруг себя и создают плазменную оболочку, которая блокирует сигналы радаров, на которые полагаются многие управляемые ракеты, чтобы поразить свои цели, отметил специалист. Поэтому «Циркону» необходимо замедлиться до сверхзвуковой скорости, чтобы использовать свой радар для отслеживания мобильных целей, таких как корабли, что ограничивает его эффективность. Кроме того, ракета, поднимающая «Циркон» на большую высоту, чтобы включился его реактивный двигатель, более заметна для радаров. Наконец, возможности «Циркона» ограничены дальностью сканирования его бортового радара и ограниченными возможностями России по наблюдению и обнаружению на море.

Впрочем, специалист отмечает, что о навигационной системе ракеты известно немного и предполагает, что для преодоления риска плазменного затмения ей потребуется точное инерциальное наведение. Насколько его способна обеспечить российская #промышленность, вопрос труднопрогнозируемый. Несмотря на эти ограничения, «Циркон» всё ещё обладает потенциалом использования и может быть установлен на небольших военных кораблях и подводных лодках российского флота. Но уже не гроза авианосцев и крейсеров, не гроза.

Меж тем 21 августа 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о принятии «Циркона» на вооружение и о начале его серийного производства. А 4 января фрегат “Адмирал Горшков” отправился в «дальний морской поход», будучи, по словам Владимира Путина, оснащённым «новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом “Циркон”, не имеющим аналогов» в мире.

Теперь же оказывается, что эти аналоги никому в мире не нужны вовсе?

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