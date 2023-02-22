 

Венесуэла пригласила спортсменов из России на Игры стран Боливарианского альянса

22.02.2023, 19:25, Новости дня
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Венесуэльский министр по делам молодежи и спорта Мервин Мальдонато в ходе встречи с российским министром спорта Олегом Матыциным пригласил российскую делегацию на Игры стран Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА).

Матыцин на встрече с Мальдонато выразил уверенность, что Игры АЛБА с российским участием придадут импульс развитию спортивного взаимодействия между Россией и Венесуэлой, передает ТАСС со ссылкой на службу Минспорта России.

Игры состоятся с 21 по 29 апреля, в них включены 35 видов спорта, ожидается участие около 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. Впервые в 2023 году Игры пройдут в открытом формате с приглашением сборной России.

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