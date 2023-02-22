 

Philip Morris не смог продать свои российские активы

22.02.2023, 19:25, Новости дня
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Один из крупнейших производителей табачной продукции в мире Philip Morris International заявил, что не может продать свою российскую часть бизнеса из-за невыгодных условий сделки, сообщил PMI Яцек Ольчак в интервью Financial Times.

Он опроверг сообщения о том, что компания решила остаться в России. Ольчак отметил, что акционеры хотят активы не просто, чтобы их иметь, а для получения выгоды, которой нет. В связи с этим представитель компании не исключил, что PMI «скорее оставит» свой российский бизнес, чем будет продавать его на невыгодных условиях, передает РИА «Новости».

Компания продолжает вести переговоры. Ранее Ольчак в интервью Bloomberg заявил, что компания намерена к концу 2022 года покинуть рынок России. Сумма активов в РФ оценивается в около 2,5 млрд долларов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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