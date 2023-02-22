 

“Гангрена началась”: обездвиженный после операции Дроздов признался в страшном

22.02.2023, 18:57, Разное
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Еще в январе Николай Дроздов стал жертвой гололеда: подскользнулся так, что переломал себе ребра. Три недели спустя телеведущий, перенесший операцию, отправился домой.

Теперь же, пока идет процесс восстановления, 85-летний любимец публики не выходит из дома, а потому нашел в своем освободившемся графике время для интервью. Пообщался Николай Николаевич с журналистами на тему здоровья, питания и планов на будущее.

Оказывается, Николай Дроздов много лет соблюдал вегетарианскую диету и недополучил массу необходимых для крепости костей элементов. Теперь же, чтобы укрепить свое здоровье, он начал вновь есть баранину и говядину. Помогают ему в этом жена и дочь: не только готовят блюда, но и следят, чтобы мужчина все съел.

Тяжело вздохнул обездвиженный после операции Николай Дроздов из-за того, что путешествия из-за его состояния ему теперь заказаны. И, боится телеведущий, что больше ни разу в жизни не сможет открыть для себя новое место, либо же побывать в старом.

Например, Николай очень любил гулять по пустыням. И догулялся однажды: укусила гадюка. О произошедшем он молчал до тех пор, пока Елена Малышева случайно не заметила посиневшую руку телеведущего.

“Уже гангрена началась, представляете? Елена Васильевна лично вскрывала эту опухоль”, – признался Николай Дроздов в страшном происшествии.


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